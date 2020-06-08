Все для культурного отдыха

В Усть-Каменогорске благоустроят и реконструируют три сквера.

В рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020» в областном центре благоустроят и реконструируют три сквера по проспекту Нурсултана Назарбаева. В одном из них, расположенном в районе «Электротоваров», работы уже начались. Какие изменения и улучшения ждут эту зону отдыха, рассказал подрядчик – директор филиала по ВКО ТОО «МК-CORPORATION» Бекзат Турдыбаев.

– В соответствии с проектом сквер условно разделен на три зоны, – объяснил он. – В первой на мягкое основание резиновых плит установим воркаут-тренажеры. Вторая будет предназначена для отдыха горожан в спокойной тихой обстановке. В третьей оборудуем игровую площадку для детей

В детской зоне планируют установить 19-метровый двухэтажный комплекс в виде корабля. Он будет собран из влагостойких материалов – основа из фанеры, окрашенной краской с повышенным сроком службы. Это позволит на долгое время сохранить первоначальный вид объекта. Также площадку оснастят горками и лестницами для игр. Следует особо отметить, что для строительных работ будут использованы только материалы местного

производства.

Рабочие начали прокладывать пешеходные дорожки по всему скверу. Прежнее покрытие заменят цветной брусчаткой (примерно 1400 кв. м), по периметру обновили все бордюры. Чтобы родителям было удобнее наблюдать за детьми, вся игровая площадка будет просматриваться из зоны

тихого отдыха.

– Дополнительно весь комплекс, в том числе зону для детей и воркаут-площадку, закроем специальным ограждением. Со стороны проезжей части вдоль сквера будет еще одно дополнительное – для большей безопасности, – уточняет Бекзат Турдыбаев.

С учетом пожеланий граждан, в сквере появятся скамейки, современное уличное освещение, малые архитектурные формы и урны для мусора. Предположительно, вход, расположенный со стороны магазина «Универсам № 2», оформят в виде декоративной

арки.

– Мы очень рады, что тут оборудуют зону для отдыха, – отметили жители дома № 91 по проспекту Нурсултана Назарбаева. – Можно будет спрятаться в жаркие дни в теньке, а детям будет где поиграть.

Реализация проекта ведется таким образом, что при благоустройстве не пострадает ни одно дерево. Более того, на территории сквера разобьют газон и установят системы для полива. В двух других скверах проведут примерно такую же работу.

– При выполнении реконструкции мы не будем рубить деревья, произведем только их санитарную обработку – срежем старые и засохшие ветки, – подчеркнул Бекзат Турдыбаев. – Там, где деревья попадут в зону с брусчаткой или резиновым покрытием, грунт вокруг них закроют приствольными решетками.

Проект благоустройства проспекта Назарбаева разделен на несколько этапов, поэтому работы продлятся до осени. Благоустройство трех скверов – это первый этап. Параллельно со сквером на «Электротоварах» реконструируют сквер на пересечении проспекта с улицей Мостовой (около 1200 кв. м) и участок в районе парка «Металлург» (остановка «Телестудия»). Благоустройство и реконструкцию скверов подрядчик планирует завершить до 1 июля.

Как рассказали представители отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска, в перспективе будет рассматриваться проект по расширению пешеходной зоны от улицы Металлургов до Стахановской.

Дамир Омаров

Дмитрий Франчук