Время значительных преобразований

В Зайсанском районе реализуются масштабные проекты, в рамках которых трудоустроено порядка 160 местных жителей. Работа в этом направлении продолжается.

Районный аким – это, пожалуй, единственный человек, к которому со своими не решенными проблемами могут обратиться местные жители. На руководителя такого уровня всегда возлагают большие надежды, для жителей важна его компетентность. Особенно это заметно в районах, отдаленных от областного центра.

Чуть более ста дней назад аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, назначая на должность акима Зайсанского района Серика Зайнулдина, поставил перед ним ряд задач по социально-экономическому развитию вверенной ему территории.

Вопросов много

Первые рабочие дни Серик Зайнулдин посвятил поездкам по сёлам района. В ходе встреч в каждом населённом пункте он акцентировал внимание на вопросах, поднятых населением. К примеру, в селах Айнабулак и Кайнар стало известно, что размытые во время весенних паводков мосты не отремонтированы, отсутствуют дома культуры, спортивные модули, есть сложности с предоставлением земельных участков и наделов, не хватает пастбищных угодий и другое.

Поднимались вопросы, которые актуальны для многих казахстанских сёл. Например, в селе Сартерек есть сложности с уличным освещением и питьевой водой. Жители сел Шалқар, Көгедай и Улкен Каратал рассказали о неудобствах, с которыми сталкиваются из-за подъема грунтовых вод. По словам жителя района Тусипхана Абдрахманова, именно этот вопрос нужно было решать незамедлительно.

– Аким района дал поручение, – рассказал он. – Туда сразу направили необходимую технику, дренажную систему наладили. Уровень грунтовых вод удалось снизить, теперь повода для беспокойства нет.

В селе Каратал есть потребность в строительстве канализационной сети, детских игровых площадок, модернизации спортивного модуля, ремонте мостов, асфальтировании улиц.

В ряде сёл до сих пор остро стоит вопрос строительства газопровода, медпунктов. В село Шиликты нужно делать дорогу, проводить Интернет. Там начнут строить музей под открытым небом. На встрече с жителями Зайсана были озвучены несколько значимых социальных вопросов – вполне обыденных и решаемых.

Работа закипела

В районе создали специальный штаб и разработали Дорожную карту, которая была одобрена акимом ВКО Даниалом Ахметовым. В частности, глава региона положительно решил вопрос о выделении необходимых средств на реализацию утвержденных проектов.

В настоящее время в районе реализуется более 80 социально значимых проектов. Для этого из бюджетов всех уровней поступили средства на общую сумму более двух миллиардов тенге. Важно и то, что в рамках их реализации трудоустроено 160 местных

жителей.

По данным акимата района, также активно ведется работа на 31 социальном объекте по программе «Дорожная карта занятости». На строительно-ремонтные работы на этих объектах направлено 83 жителя района. Кроме того, ведутся строительно-монтажные работы на более чем 50 объектах. Первыми результатами стали обновленные улицы, парки и площади, которые значительно улучшили облик города.

Так, заасфальтированы 4 улицы в районном центре. Начаты работы по асфальтированию 15 улиц в Зайсане, трех улиц в селе Каратал, по ремонту объездной дороги Жарсу – Бакасу – Саржыра, на общую сумму свыше 913 миллионов тенге. Кроме того, в селах Айнабулак, Бакасу, Жарсу, Тасбастау приступили к прокладке водопроводных сетей на сумму 46,5 миллиона тенге. В селах Шыршысу, Акарал, Жинишкесу, Коскора осуществляется установка модульных станций по очистке воды на сумму

10,5 миллиона тенге.

В Зайсане ведутся работы по освещению улицы Молдагуловой, а также в селах Жарсу, Каратал, Жалши, Сартерек на общую сумму порядка 26 миллионов тенге. Более 218 миллионов тенге направлено на ремонт музыкальной школы и шести общеобразовательных школ в райцентре и двух сёлах. В детских садах сел Айнабулак и Дайыр проводятся ремонтные работы на сумму 23 миллиона тенге.

В Зайсане на строительство двух детских площадок во дворах многоквартирных домов, одного комплекса детского и взрослого отдыха и детских площадок в селах Каратал и Улкен Каратал выделено 142 миллиона тенге. Работы идут полным ходом.

Также ремонтируются здания объектов культуры. В частности, на ремонт районного Дома культуры, а также благоустройство двора и ремонт кровли домов культуры в селах Кенсай и Карабулак выделено порядка 30 миллионов тенге.

Процесс газификации восьми сел в этом году подкреплен финансированием в размере 652 миллионов 515 тысяч тенге. На строительство водо-

проводных сетей в Зайсане направлено 18 миллионов тенге. В этом году от главного городского арыка до микрорайона ДЭУ построен лоток, в результате чего снизился расход

воды, увеличена скорость её подачи.

Такие водоводы будут проводиться в дома жителей, прилегающие к центральной районной больнице. Кроме того, на благоустройство города и его парков выделено около 45 миллионов тенге. В целях обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей установят видеокамеры на сумму 10 миллионов 300 тысяч тенге.

Ограничительные меры

С введением карантина в ВКО на въезде в район были установлены три санитарных поста, проведены специальные проверки, установлены ограничения по передвижению автотранспорта.

Была организована работа по соблюдению санитарно-профилактических мер. Население района обеспечили средствами индивидуальной защиты. Для этого силами районных организаций, волонтеров и индивидуальных предпринимателей изготовили 13500 многоразовых медицинских масок. В первую очередь их раздали пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям, социально уязвимым слоям

населения.

Под руководством акима района сотрудники акимата, полиции, медицинских, санитарно-эпидемиологических служб, дезстанции проделали большую работу. В районе проведена широкомасштабная дезинфекция в местах массового скопления людей, в подъездах всех многоэтажных домов, на площадках перед входом в учреждения, а также на улицах, тротуарах, в магазинах и других объектах. Благодаря этим мерам удалось держать ситуацию под контролем.

В период ЧП в Зайсанском районе, как и других городах и районах ВКО, оказана поддержка нуждающимся гражданам. Так, в районе 9617 человек получили социальное пособие в размере 42500 тенге. 3186 человек из числа социально уязвимых слоев населения и нуждающихся в социальной защите получили по 5567 тенге для приобретения продуктовых и бытовых наборов. Общая сумма финансовой помощи составила около 18 миллионов тенге.

Кроме того, 3840 человек из этой категории получили по 15000 тенге на оплату коммунальных услуг за два месяца. Общая сумма составила свыше 115 миллионов тенге. В рамках акции Biz birgemiz, проводимой партией Nur Otan, 816 нуждающихся в поддержке жителей района получили по 50 тысяч тенге. Предприниматели и сотрудники учреждений района также оказали землякам благотворительную помощь на сумму 11 миллионов 475 тысяч тенге.

Ерик Абитов

Зайсанский район