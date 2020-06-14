В течение месяца в регионе выявили свыше 700 фактов нарушения санитарно-эпидемиологических требований на объектах массового скопления людей.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО организовал очередной выезд мониторинговой группы по объектам предпринимательства Усть-Каменогорска.

– Наша цель – проверить, как хозяйствующие субъекты соблюдают карантинные меры, утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача ВКО, – отметил главный государственный санитарный врач Усть-Каменогорска Михаил Дерябин. – А именно наличие всех необходимых средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, антисептических средств для обработки рук, а также соблюдение социального дистанцирования между работниками и клиентами.

Первый пункт проверки – кафе, расположенное на улице Карбышева. Визит «ревизоров» стал неожиданностью для его администрации.

– Мы не видим санитайзеров, графиков уборки, – отметил Михаил Дерябин. – Несмотря на то, что все рекомендации, основанные на постановлении главного санврача области, находятся в открытом доступе, здесь их не соблюдают. Даже маски надели только что. Время уговоров прошло. Будет составлен протокол об административном правонарушении по ст. 462 ч. 3, материалы передадут в суд на рассмотрение. Бизнесменам за такие нарушения грозит штраф до 100 МРП.

В таком же заведении по улице Виноградова тоже выявили немало фактов, свидетельствовавших не в пользу предпринимателей. В частности, как отметил специалист департамента Дулат Сеиткан, не соблюдалась социальная дистанция. Столики в кафе стояли слишком близко друг к другу, что в условиях угрозы распространения КВИ серьезный повод для беспокойства.

Не остались без внимания и парикмахерские. Так, в барбершопе HotRod, что по проспекту

Н. Назарбаева, на первый взгляд практически все условия соблюдены. В помещении чисто, есть все необходимые средства дезинфекции. Администратор Кирилл Лесной – в маске и перчатках, равно как и мастер, выполнявший стрижку клиенту. Однако проверяющие отметили, что в заведении не осуществляется бесконтактная термометрия, а это обязательное требование.

– Об этом нам не было известно, – пояснил Кирилл Лесной. – Примем к сведению и в ближайшее время устраним нарушение.

Пресс-секретарь Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Восточно-Казахстанской области Баглан Тауанова подчеркнула, что в целом по области работали 24 мобильные группы по 19 городам и районам, в их состав вошли специалисты территориальных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг, представители местных исполнительных органов.

– С 18 мая по 10 июня рейдами охватили 2597 объектов на территории Усть-Каменогорска и Семея, а также 17 районов ВКО, – сообщила Баглан Тауанова. – Это более 700 непродовольственных центров, свыше 1000 продовольственных магазинов, более 100 торговых домов, а также ряд парикмахерских, аптек, кафе, детских садов, гостиниц и других учреждений.

На 511 объектах выявлены 718 нарушений: 270 – санитарно-дезинфекционного режима (отсутствие санитайзеров, дезсредств, дезковриков), 75 – социального дистанцирования между посетителями; 322 – масочного режима и отсутствия средств индивидуальной защиты, 30 – хранения пищевой продукции в неупакованном виде и 24 – по не осуществлявшейся термометрии.

Ева Ким

Дмитрий Франчук