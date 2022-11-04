Время удалять камни

Усть-каменогорские хирурги удалили из мочевого пузыря пациента камень размером с теннисный мяч.

60-летний житель областного центра поступил в отделение урологии ВК областного специализированного медицинского центра с жалобами на острую боль и проблемы с мочеиспусканием. Диагностика выявила у него образование диаметром 5,5 сантиметра, медики сразу приняли решение о проведении операции.

Уролог-андролог Руслан Исаханов рассказал, что сложность заключалась не только в размере, но и в форме: обычно камни мочевого пузыря гладкие, но этот был весь покрыт «шипами». Тем не менее удаление прошло успешно.

Врачам Центра удалось избавить пациента от сильных болей и значительно улучшить качество его жизни. Он был выписан из стационара через пару дней в удовлетворительном состоянии. Извлечённый камень был подвергнут химическому анализу для дальнейшей коррекции диеты пациента.

Отметим, что медпомощь мужчина получил в рамках ОСМС.

К слову, врачами отделения урологии ежегодно проводится в среднем 50-70 подобных операций. В основном мелкие камни размером менее 1,5 см подвергаются лазерному дроблению. Крупные, как в этом случае, удаляются только при помощи открытой операции.

– Цистолитиаз – это разновидность мочекаменной болезни, при которой формируются камни в мочевом пузыре, – поясняют медики. – Различают первичный цистолитиаз – камни образуются непосредственно в мочевом пузыре. Вторичный цистолитиаз – камни мигрируют туда из почек или мочеточников. Конкременты в мочевом пузыре встречаются у пациентов любого пола и разного возраста, но преимущественно у мужчин. При этом в группе риска – мальчики дошкольного возраста и мужчины старше 50 лет.

Аида Жумекенова