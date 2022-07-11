Время технарей

В летнюю инженерную школу школьников приглашает технический вуз Восточного Казахстана. Получать знания ребята будут в экспедиционном кампусе «Простор», на берегу Бухтарминского водохранилища.

Проект, реализуемый ВКТУ имени Д. Серикбаева совместно с Управлением образования ВКО, позволит обеспечить углублённое изучение физики, математики, информатики учащимися региона, кроме того, создать образовательную среду на основе междисциплинарной интеграции отдельных школьных предметов для преемственности университетских программ. А также предоставит школьникам возможность получить знания и навыки, направленные на концептуальные инновационные исследования и научные открытия. А самое главное – даст возможность самим ребятам выбрать будущую профессию.

Более ста школьников смогут в летнее время не только расширить свои знания, но и насладиться красотами Бухтарминского водохранилища, отдохнуть и набраться сил перед началом нового учебного года.

В этом году планируется проведение трёх сезонов: с 4 по 15 июля, с 18 по 29 июля, с 22 по 26 августа.

– EKTU Educational Academy – это масштабный и многогранный проект. Работа проводится как с учащимися, так и с учителями школ области. С момента открытия сетевой инженерной школы на базе ВКТУ курсы повышения квалификации прошли около 200 педагогов, – отметили в медиацентре вуза.

Бахыт Сарсембаева