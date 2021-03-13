В рамках реализации в регионе проекта «Время первых» крупные строительные компании готовы инвестировать в возведение коммерческого жилья в Усть-Каменогорске и Семее.

Как сообщила пресс-служба акима ВКО, под председательством главы региона Даниала Ахметова состоялось совещание с руководством 12 крупных строительных компаний, которые выразили готовность к работе. Более того, они уже ознакомились с площадками для будущего строительства и предоставили свои проекты.

За последние годы объёмы жилищного строительства в регионе возросли в несколько раз. И всё же этого недостаточно, чтобы полностью «закрыть» потребности населения. В этой связи в Восточно-Казахстанской области разработан принципиально новый механизм строительства многоквартирных домов за счёт частных инвестиций. Чтобы стимулировать компании к конкретным действиям, соинвестором выступит АО «НК СПК «Ертiс», доля участия которого составит 25 процентов.

Главное, такой подход позволит решить наболевшую, особенно для областного центра, проблему нерадивых подрядчиков и избежать ситуаций, когда строить дом начинает одна компания, завершает другая, а претензии за недоделки и вовсе получает третья.

Благодаря новому механизму генподрядчик будет сдавать дом под ключ. Благоустройство территории он также возьмёт на себя, оборудуя внутридворовые проезды шириной шесть метров и автопарковки из расчёта 1,5 места на одну квартиру.

– На сегодняшний день на депозитах жителей региона лежит 460 миллиардов тенге. Это означает, что покупательская способность очень высока, – отметил Даниал Ахметов. – Я знаю конъюнктуру цен, и, поверьте, через год ситуация будет совершенно иной. Но вы первые, именно поэтому получите самые эффективные условия и всегда будете в приоритете, заверяю вас.

Буквально в течение десяти дней будут подписаны все необходимые документы, и компании смогут приступить к работе. Им предлагается три варианта взаимодействия:

СПК предоставляет готовый участок со всеми подведёнными коммуникациями; Инвестор строит на своём участке с самостоятельно разработанной ПСД; Инвестор строит на участке, предоставленном на конкурсных условиях.

Такая форма работы позволит не просто увеличить количество строящегося жилья, но и создать благоприятную конкурентную среду, что, в свою очередь, приведёт к снижению цен, а это прямая выгода для населения. Кроме того, будут привлекаться новые инвестиции, создаваться рабочие места, что очень важно в непростой для всех период.

Есть ещё один немаловажный для жителей двух городов момент: «Отбасы банк» разрабатывает специальную систему ипотечного кредитования именно на такое коммерческое жильё. Как отметила присутствовавшая на совещании представитель финансового института, у людей есть интерес, они готовы брать ипотеку на новые квартиры в коммерческих домах. В свою очередь «Отбасы банк» предлает им выгодные условия.

– Весь первый этап работы я буду держать на контроле, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Готовность построить и ввести в эксплуатацию в Усть-Каменогорске дома на 243 квартиры (23,7 тысячи квадратных метров) выразило ТОО «Дейнека». ТОО «Фирма Азия» займётся строительством трёх многоэтажных коммерческих домов в Семее (всего 216 квартир). Также своё согласие и желание работать подтвердили компании «Сатти», Oskemen build, «Технология комфорта», ARYS STROY и ряд других. Причём они представляют не только Усть-Каменогорск и Семей, но и Нур-Султан и Алматы.

Важно отметить, что подобного механизма строительства коммерческого жилья в республике ещё не предлагали. А значит, Восток – снова впереди. Кроме того, на следующей неделе состоится совещание с представителями строительных компаний, которые будут заниматься ИЖС. Причём они смогут использовать как готовые, одобренные типовые проекты одноэтажных домов, которые есть в акиматах городов Аягоз, Семей и Усть-Каменогорск, так и строить по-своему.

Здесь тоже соберут первый пул инвесторов, и также доля СПК будет составлять 25 процентов. Разница с многоквартирными домами состоит лишь в том, что цена за квадратный метр жилья в ИЖС будет регламентирована. В Семее она составит 140 тысяч тенге, в областном центре – 160 тысяч тенге за один квадратный метр.

Очевидно, что работа первых инвесторов с использованием нового механизма станет отличным примером для других строительных компаний. Проект «Время первых» интересен и выгоден не только строителям, но и финансовым институтам. Потому что одни получают государственного партнёра в лице СПК и при желании готовые площадки с подведённой инженерной инфраструктурой, а другие – расширение возможностей ипотечного рынка. И, конечно, применение нового механизма позволит увеличить объём строящегося коммерческого жилья почти на 50 процентов.

Подготовил Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции