Время генеральной уборки

Аким Восточно-Казахстанской области поручил провести генеральную уборку во всех населённых пунктах.



Глава региона Нурымбет Сактаганов подверг критике слабую работу акимов городов и районов Восточного Казахстана в сфере благоустройства. После зимы населённые пункты всё ещё не привели в порядок: на дорогах и тротуарах лежит пыль, фасады в плохом состоянии, предприниматели не занимаются благоустройством прилегающих территорий.



Во время совещания в областном акимате Нурымбет Сактаганов отметил, что несмотря на то что снег в населённых пунктах давно растаял, улицы всё ещё не приведены в порядок.



– Наступила весна, область пробудилась после зимы, но этого не видно. Не видно обновления городов и районов. Не знаю, чего или кого мы ждём. Поручаю акимам городов и районов организовать еженедельные субботники и срочно заняться благоустройством, – сказал аким области.



Также он поручил провести рейды по коммерческим объектам.



– Необходимо, чтобы владельцы привели в порядок фасады зданий и прилегающие территории, – отметил Нурымбет Сактаганов. – Они должны произвести покраску, где это необходимо, заменить повреждённые плитки, убрать устаревшие рекламные афиши и так далее.



Аким особо акцентировал внимание на том, что при работе с предпринимателями важно не превращать процесс в кампанейщину.



– Владельцы коммерческих помещений такие же жители нашего региона, как и все. Нужно с ними работать, – подчеркнул глава региона. – Понятно, что не все сразу же способны отремонтировать фасад или заказать новую вывеску, это может занять и месяц, и полгода, но ведь совместно с людьми эти темы надо поднимать и помогать в этом. Акиматы не должны самоустраняться от этих проблем.

Аltainews.kz

Фото «Рудный Алтай»

