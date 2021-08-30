В Восточно-Казахстанской областной универсальной библиотеке имени Абая открылась выездная фондовая выставка Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы «Время фундаментальных решений».

Мероприятие организовано в рамках Республиканского плана празднования 30-летия Независимости РК и посвящено 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

– Мы открываем выставку, посвящённую 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Символично, что этот юбилей проходит под знаком знаменательной для Казахстана даты – 30-летия Независимости, – отметил директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат. – Именно с момента закрытия полигона Нурсултан Назарбаев, опираясь на волю народа, вопреки требованиям Союзного центра, 29 августа 1991 года подписал Указ, с которого начинается точка отсчёта нашей Независимости. Народ Казахстана сказал твёрдое «нет» ядерному оружию, тем самым сформулировав один из принципов международной политики государства.

Бакытжан Темирболат особо подчеркнул, что огромную роль в этом процессе сыграло движение «Невада – Семипалатинск» под руководством поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова. Последовал добровольный отказ от четвёртого по мощности ядерного арсенала, превосходившего на тот момент суммарный потенциал Великобритании, Франции и Китая.

Ядерные испытания на Семипалатинской земле производились 40 лет – с 1949 по 1989 годы. За это время было проведено более 450 ядерных испытаний. То есть взрывы производились практически каждый месяц. При этом их суммарная мощность в 2500 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Воздействию радиации подверглись более полутора миллионов человек. До сих пор мы ощущаем последствия этой национальной трагедии.

Сегодня Казахстан активно продвигает идею использования атома в мирных целях, инициирует системный подход к обеспечению мер безопасности по отношению к распространению ядерных технологий. В 2017 году наша страна построила и разместила на своей территории международный банк низкообогащенного урана МАГАТЭ, который осуществляет хранение и поставки ядерного топлива для государств-членов МАГАТЭ. Благодаря усилиям Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева Казахстан уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров глобального антиядерного движения.

В знак признания заслуг нашей страны ООН объявила 29 августа Международным днём действий против ядерных испытаний. Президент РК Касым-Жомарт Токаев продолжает политику Елбасы по продвижению антиядерных инициатив и укреплению международной безопасности. На 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2019 года Глава государства отметил, что достижение мира, свободного от ядерного оружия, остаётся главным приоритетом для Казахстана. Это стремление стало неотъемлемой частью общенациональной идентичности казахского народа.

– Обо всём этом мы постарались рассказать и показать на брифинге, организованном библиотекой Первого Президента РК при поддержке акимата ВКО и лично акима области Даниала Ахметова, – отметил Бакытжан Темирболат.

В экспозиции представлен комплекс архивных материалов, экспонатов и книг из фондов Библиотеки Елбасы, раскрывающих важнейшие страницы новейшей истории Казахстана. Особое место на выставке занимают международные награды Первого Президента за вклад в дело ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия. Кроме того, представлены архивные материалы о деятельности Нурсултана Назарбаева по пропаганде идеи использования атома в мирных целях и по обеспечению мер глобальной безопасности.

– Символично, что выставка представлена в Семее. С этим городом и нашей областью неразрывно связаны знаковые события в истории независимости и антиядерных инициатив Первого Президента РК, – отметил на церемонии открытия выставки заместитель акима ВКО Азамат Мухмедчинов. – С момента обретения независимости Казахстан стал лидером движения за мир без ядерного оружия. Безусловно, особая роль в этом принадлежит Елбасы, принципиально и последовательно отстаивавшему позицию ядерного разоружения. Выставка представляет этапы этого большого пути: от национальной трагедии к мирному использованию атома. Особенно эта информация будет полезна для молодого поколения, которое выросло в мире и согласии.

Ознакомиться с уникальными материалами, артефактами и документами из собрания библиотеки Елбасы жители и гости города смогут в течение месяца. Выставка продлится до 27 сентября.

Флора Левина

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Семей