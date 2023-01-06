Время добра и милосердия

Рождество – время радости и зимнего веселья, колядок и медово-имбирных пряников, народных гуляний и плясок, гаданий и примет, волшебства и возможности заглянуть в будущее. Праздник, пришедший из глубокой древности, за многие века и тысячелетия оброс огромным количеством традиций, ритуалов и примет, часть которых соблюдается до сих пор.

Праздник Светлого Рождества по традиции будут отмечать и в областном Доме дружбы в Усть-Каменогорске. Ярмарка мастеров, фольклорные номера, театрализованное представление с колядками и большой рождественский концерт ждут всех желающих, кто придёт 7 января в областной Дом дружбы – центр общественного согласия.

Как рассказал председатель Восточно-Казахстанского областного общества славянской культуры Александр Яковлев, начало ярмарки ремёсел назначено на 11.00. Свои творческие работы и сувениры представят вниманию зрителей мастера этнокультурных центров областного Дома дружбы, этнографического музея и Славянского общества. Здесь же можно будет принять участие в колядках и понаблюдать за фольклорной программой, связанной с традициями встречи Рождества и святочной недели.

– Для дорогих гостей мы приготовили стихи, песни, рождественские колядки. Их будут встречать ряженые, колядовать, угощать сладостями. Ну а после в актовом зале Дома дружбы – центра общественного согласия начнётся большой рождественский концерт, – пояснил Александр Яковлев.

В рождественском концерте примут участие народные коллективы и фольклорно-этнографические ансамбли, как взрослые, так и детские. Зрителей ждёт встреча с фольклорно-этнографическим ансамблем «Бастеньки», народным хором «Русская песня», ансамблем белорусской песни «Крынички», украинским ансамблем «Барвинок», а также коллективами «Ладушки», «Прялица» и многими другими.

Древний праздник добра

Стоит отметить, что православные христиане празднуют Рождество Христово не 25 декабря, а 7 января, и связано это с переходом с юлианского календаря на григорианский. Вернее, с отказом православия переходить на новое годоисчисление. Отсюда и разночтение в числах празднеств примерно в две недели. На самом деле, в Библии не указана точная дата рождения Иисуса, поэтому не столь важно, в какой именно день это произошло, главное – с каким сердцем встречаешь праздник, ведь на свет пришёл тот, благодаря кому началась наша эра.

Задолго до Рождества православные в течение 40 дней соблюдают один из самых строгих постов – Рождественский. В эти дни из рациона исключаются яйца, мясо, сыр, молочные продукты. Разрешается рыба по вторникам и четвергам, субботам и воскресеньям.

Рождество Христово всегда считалось именно семейным праздником, когда за столом собирались несколько поколений представителей одного рода.

Но перед тем как сесть за праздничный стол, за несколько дней до Рождества в семье начинали усиленно готовиться к празднику. В обязательной программе были генеральная уборка в доме, мытьё в бане и пошив новой праздничной одежды для всех членов семьи.

Начиналось празднование в Сочельник. В этот день накануне Рождества был самый строгий пост. В Сочельник полагалось поститься весь день, готовить праздничные угощения и приводить в порядок одежду. Причём ни в коем случае нельзя было отмечать Рождество в чёрной траурной одежде.

В ночь перед Рождеством начинались Святки, которые длились до Крещения. Эти две недели были самыми весёлыми и разгульными. Во время Святок дети наряжались в пастухов, ангелов и других добрых персонажей, ходили колядовать, напевали рождественские колядки и угощали прохожих сладкой кутьёй.

Заходили и в дома, где также пели колядки и славили Христа. В ответ добрый хозяин должен был одарить их щедрыми подарками – пирогами, пряниками, булочками и другой выпечкой, а были и такие, кто подавал копеечку. Считалось, что в дни празднования никто не должен оставаться голодным. Каждый старался угостить гостя, подать щедрую милостыню нищим. Самыми любимыми и желанными праздничными блюдами считались те, что готовились в русской печи. Это всевозможные пироги, пирожки, расстегаи, кулебяки, ватрушки, колобки, курники, лодочки – и начинок для них было просто не счесть: грибы, капуста, творог, ягоды, яблоки, груши, зайчатина, курятина, говядина, баранина и свинина и многое другое.

Традиции и приметы

С праздником связано много обычаев и примет. Так, например, с часу до 5 утра в Рождественскую ночь можно попросить прощения за свои грехи и помолиться об исцелении от болезней. В канун Рождества зажигаются свечи в память об умерших, считается, что они помогут привлечь удачу, материальное благополучие и счастье в дом. В Рождество надо обязательно накормить всех домашних питомцев. В день Рождества не принято было ходить в гости друг к другу. Исключением были женатые дети, которые жили отдельным домом. Они приходили в гости к родителям во второй половине дня. Сегодня этот обычай утрачен. Наоборот, принято на Рождество приглашать гостей. Чтобы год был удачным, лучше его встречать в хорошей компании друзей или в кругу семьи. Любопытно, что принято было считать год удачным, если первыми в дом в качестве гостей придут двое мужчин. А вот если заявятся женщины – наоборот, беды не миновать.

Чего нельзя делать?

На Рождество было много запретов. Вот некоторые из них. Так, например, 7 января ни в коем случае нельзя гадать незамужним девушкам, иначе они прогадают свою судьбу. Нельзя заниматься любой работой по хозяйству, в том числе приготовлением пищи, а также выносить мусор. Нарушители запрета могли накликать в дом беду. Запрещались рыбалка, прогулки в лес и путешествия.

Любовные отношения тоже были табу, считалось, что это может привести к разладу в семье и даже распаду брака.

Нельзя в Рождество употреблять алкоголь. Напитки могут быть только безалкогольными: чай, компот, квас или взвар. При этом готовить кисель тоже нельзя. И ещё на праздничный стол ни в коем случае нельзя ставить пустые тарелки. Хоть салфеточку, а положить нужно.

Заветное желание

Принято считать, что именно в Рождество энергетика настолько сильна, что любые желания исполняются, поэтому просят здоровья, удачи и приманивают успех. Для этого существует огромное количество ритуалов и заговоров.

Например, для привлечения удачи нужно было сжечь от 7 до 12 поленьев в печи при приготовлении праздничного ужина. Кроме того, считалось хорошей приметой пригласить за стол обездоленных, покинутых и бедных людей. После праздничного ужина небольшое количество еды относилось старейшинам. Нужно, чтобы внуки отнесли своим бабушкам и дедушкам гостинцы вечером на Рождество.

Рождественские дни – это время для примирения, добра и милосердия, когда возможно всё, даже встреча с чудом или волшебством.

Екатерина Гуляева

Использованы материалы из открытых источников