Время для новых свершений

Казахстан вступает в четвёртое десятилетие своего суверенитета. Как значимую дату отметят в нашем регионе?

В начале года Глава государства КасымЖомарт Токаев подчеркнул, что во время празднования 30-летия Независимости каждое мероприятие должно быть связано с конкретными шагами, которые принесут пользу стране.

В Восточном Казахстане был утверждён областной план мероприятий, реализацию которого координирует региональный штаб во главе с акимом области Даниалом Ахметовым. В ходе специального брифинга заместитель акима ВКО Азамат Мухамедчинов сообщил, что одним из важных направлений в юбилейный год является открытие производств и социальных объектов.

С начала этого года уже сданы в эксплуатацию два детских сада на 120 и 250 мест в Усть-Каменогорске, в Семее открыт первый в стране Центр ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Ко Дню столицы открылось десять социально значимых объектов, в том числе третье родильное отделение перинатального центра в Семее, детский сад на 128 мест и спортивный модуль в селе Маканчи Урджарского района.

Жители сёл в Уланском, Зайсанском, Жарминском районах получили ключи от новых квартир и домов и уже отпраздновали новоселье. Примечательно, что благодаря увеличенным темпам строительства раньше срока получили ключи от новых домов часть жителей Риддера, пострадавших при пожаре.

Азамат Мухамедчинов подчеркнул, что до конца года планируется сдать в эксплуатацию 47 социальных объектов.

Также одним из важных событий станет запуск второй очереди Актогайского горно-обогатительного комбината. Это крупнейший инвестиционный проект в регионе за все годы Независимости.

Кроме того, готовятся мероприятия, посвящённые 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Ведь это стало знаменательным событием в истории Казахстана, которое предопределило безъядерный выбор нашей страны. В честь памятной даты в Семее будет представлена выставка, организованная Библиотекой Первого Президента «Время фундаментальных решений». Также в Семее на острове Бейбітшілік состоится традиционная международная «Акция Мира» с возложением цветов к монументу «Сильнее смерти». Планируется проведение международной конференции «Экология. Радиация. Здоровье».

Ряд мероприятий пройдет в городе Курчатове. Так, планируется открытие стелы, посвящённой истории Семипалатинского испытательного полигона с участием ученых Национального ядерного центра и США.

В первой декаде сентября в Национальном ядерном центре пройдёт международная конференция «Семипалатинский ядерный полигон: наследие научно-технического потенциала и перспективы развития». В настоящее время об участии в конференции заявили представители 19 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В целом, по информации Азамата Мухамедчинова, с начала года в области организовано более трёх тысяч разноформатных мероприятий. В рамках областного плана совместно с партией Nur Otan реализовано 104 мероприятия по различным направлениям, в том числе два международных мероприятия, 66 республиканских.

К примеру, в Усть-Каменогорске прошла Международная научно-техническая конференция «Творчество молодых инновационному развитию Казахстана». В городе Курчатове, в Национальном ядерном центре, состоялась встреча с участием представителей Министерства обороны США и Посольства США в Казахстане по вопросам нераспространения ядерного оружия.

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в регионе создана комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. В Восточном Казахстане разработали уникальную электронную базу по поиску не реабилитированных жертв политических репрессий, куда сейчас внесены анкеты на тысячу человек.

В регионе почтили память казахского поэта, айтыскера Жамбыла Жабаева и к его 175-летию провели республиканскую научно-практическую конференцию. В ходе мероприятия учёные выработали рекомендации по использованию наследия поэта в патриотическом воспитании молодежи.

К слову, молодое поколение принимает активное участие во всех мероприятиях – ребята реализуют научные и творческие проекты, занимаются волонтёрской и благотворительной деятельностью, проводят экологические акции, участвуют в благоустройстве и озеленении городов и сёл. В рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел» волонтёры региона организовали более двух тысяч социальных, благотворительных мероприятий и акций.

Руководитель Восточно-Казахстанского молодежного ресурсного центра Арайлым Есембекова в ходе брифинга остановилась подробно на нескольких проектах. Так, весной в Усть-Каменогорске в 23 магазинах запустили акцию «Благотворительная полка добра». Теперь любой желающий может пополнить полку продуктами питания, а нуждающийся может взять любой продукт бесплатно.

Хорошие примеры есть в благоустройстве сёл и оснащении социальных объектов. Во время сложной эпидемиологической ситуации в Аягозском районе выпускники одной из районных школ приобрели в амбулаторию села кислородный концентратор, а также благоустроили родное село на сумму 1,2 млн тенге.

Выпускники школы села Кенсай Зайсанского района вложили 1,3 млн тенге в обновление актового зала, где проводятся все значимые сельские мероприятия. Уроженцы села Аксу Катон-Карагайского района для досуга молодёжи приобрели спортивный инвентарь.

Более 800 мероприятий направлено на решение экологических проблем. Среди них различные акции по благоустройству, озеленению, очистке территории памятников, скверов, парков.

На постоянной основе в регионе помогают малообеспеченным, многодетным семьям, ветеранам, людям с особыми потребностями. Для них волонтёры закупают и привозят продуктовые наборы.

Помощь в рамках «Марафона добрых дел» получили более 16 тысяч земляков. По количеству инициатив и мероприятий лидерами региона являются жители Шемонаихинского, Урджарского, Глубоковского районов.

Отметим, что в течение всего года также проводится комплексная работа Ассамблеи народа Казахстана ВКО по сохранению межэтнического согласия. Все 13 Домов дружбы в регионе работают над проектом «Восточный Казахстан – территория без конфликтов», который направлен на укрепление казахстанской идентичности, усиление роли этнокультурных объединений в решении насущных проблем населения.

Дарья Антон

Фото Тлеубека Шаяхмета