Время действовать

22 сентября в Казахстане прошёл форум «Бастау». Участники мероприятия по всей стране в режиме онлайн услышали истории становления успешного бизнеса выпускников проекта «Бастау Бизнес» и личные поздравления Елбасы Нурсултана Назарбаева. О том, как реализуется проект в нашем регионе, рассказали в Палате предпринимателей ВКО.

На форуме, посвящённом пятилетию проекта по обучению основам предпринимательства, присутствовали предприниматели, бизнес-тренеры и представители палат предпринимателей всех регионов Казахстана. С приветственным словом к участникам обратился Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев.

Елбасы дал высокую оценку программе «Бастау Бизнес» и отметил необходимость продолжения проекта по всему Казахстану.

– После окончания учёбы бизнес-наставники в течение года продолжают курировать проекты своих подопечных. Начинающий предприниматель не остаётся наедине с возникающими проблемами. Это особенно важно в условиях, когда весь бизнес испытывает серьёзное давление из-за глобальной пандемии, которую мы сегодня переживаем. Процветание страны напрямую зависит от благополучия её граждан, поэтому искренне желаю удачи всем участникам программы «Бастау Бизнес», которую я высоко оцениваю. По всей стране эту программу надо продолжать, – заявил Нурсултан Абишевич в своем видеообращении.

Подводя итоги работы «Бастау Бизнес» за пять лет, НПП «Атамекен» организовала выставку продукции выпускников и мастер-классы от бизнес-тренеров, а также презентовала видеоролики об участниках проекта, успешно развивающих свой бизнес.

Обучение основам предпринимательства в Нацпалате «Атамекен» прошли 184 776 казахстанцев. По всей стране выпускниками проекта реализован 52 831 проект, создано более 60 тысяч рабочих мест.

Как сообщил директор Палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев, в Восточном Казахстане за эти годы в рамках «Бастау Бизнес» было обучено 13 116 человек.

– Из этого числа свыше 25 процентов открыли своё дело и создали рабочие места. Льготным кредитованием воспользовались 2 905 выпускников, грантовое финансирование от государства получили 4 097 обладателей сертификатов об окончании обучения по проекту. В целом, из года в год мы наблюдаем рост популярности и эффективности проекта «Бастау Бизнес», – подчеркнул Кайрат Мамырбаев.

Проведён опрос среди предпринимателей о необходимости льготного кредитования.

– На сегодняшний день по ВКО потребность в микрокредитовании составляет 1,8 млрд тенге, это чуть более 430 заёмщиков. Нашими районными филиалами уже принято 189 заявок от выпускников «Бастау Бизнес» на общую сумму 878 млн тенге, из них на рассмотрении в МФО «Oskemen-Atameken» находится 112 заявок, одобрено 30 заявок на сумму 129 млн тенге, – привёл данные Кайрат Мамырбаев.

Отметим, Восточно-Казахстанская область в составе дирекции Палаты предпринимателей ВКО, представителей отдела нефинансовой поддержки, МФО «Oskemen-Atameken», бизнес-тренеров участвовала в форуме «Бастау» в режиме онлайн, а в качестве делегатов в Нур-Султан отправились бизнес-тренер Лаура Байдильданова и выпускник проекта «Бастау Бизнес» Әбілмансұр Қанашов, который окончил курс в 2018 году с готовой бизнес-идеей по изготовлению деревянных сувениров, а затем получил грант на реализацию своего проекта в размере 505 000 тенге по программе «Еңбек».

– Сегодняшнее мероприятие, посвящённое пятилетию «Бастау Бизнес», на меня произвело очень большое впечатление. Мы послушали речь Елбасы, Аблая Мырзахметова, Эльдара Жумагазиева, которые подчеркнули роль данного проекта, рассказали, как он начинался, как шёл через тернии. Кто-то не верил в перспективность и важность этого проекта, возможность такой масштабной его реализации по всей стране. И сегодня, подводя пятилетний итог, можно с гордостью сказать, что проект состоялся в полной мере, – поделилась впечатлениями о форуме «Бастау» бизнес-тренер Лаура Байдильданова. – На выставке, конечно, была представлена малая часть тех проектов, что реализуются сегодня, но даже это радует, в основном это отечественное производство, экологическое, важное для здоровья нации, имеющее социальную направленность. Я очень рада, что причастна к такому проекту национального масштаба, и считаю, что он должен иметь продолжение, поскольку у него большое значение для экономики нашей страны.

В ходе форума прозвучала информация о том, что около четырёх миллионов казахстанцев не имеют постоянных источников дохода. Проект «Бастау Бизнес» доказал свою жизнеспособность и эффективность. Участники мероприятия сошлись во мнении, что его необходимо масштабировать, увеличивая охват слушателей.

Дана Нагиева

Фото пресс-службы ПП ВКО