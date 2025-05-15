Время бонусов и подарков

Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области (ДГД ВКО) приглашает население региона принять участие в акциях «Salyq кэшбэк», «Бәйге» и «Требуй чек – выиграй приз».



Основной целью проведения акций является повышение гражданской активности, формирование правовой культуры населения в вопросах защиты потребительских прав, а также снижение уровня теневой экономики.



«SALYQ КЭШБЭК» В РЕЖИМЕ ПИЛОТА



15 марта 2025 года в стране возобновили реализацию пилотного проекта «Salyq кэшбэк», направленного на выплату вознаграждений по фискальным чекам контрольно-кассовых машин, выданных субъектами микро- и малого бизнеса.



Участие в проекте может принять любой желающий. Для этого необходимо при оплате товаров и услуг получить фискальный чек, отсканировать штрих-код с чека в специальном мобильном приложении «Amian» и получить вознаграждение в размере 2% от суммы покупки.



Вознаграждения начисляются через оператора ТОО «IT Analytics».



Приложение «Amian» доступно для бесплатного скачивания в «App Store» и «Google Play».



ТРЕБУЙ ЧЕК – ВЫИГРАЙ ПРИЗ!



С 3 апреля 2025 года продолжается республиканская акция «Требуй чек – выиграй приз». В рамках данной инициативы каждый гражданин, совершающий покупку или получающий платные услуги, получает возможность выиграть денежные и ценные призы.



Для участия в акции достаточно зарегистрировать чек за оплату товаров, работ или услуг в мобильном приложении «Amian». В акции принимают участие только фискальные чеки контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и/или передачи данных (онлайн-ККМ).



«БӘЙГЕ» КРУГЛЫЙ ГОД



1 мая 2025 года в Казахстане стартовала новая акция «Бәйге», участниками которой могут стать все физические лица. Зарегистрировав наибольшее количество фискальных чеков в установленный период, самые активные участники получат денежное вознаграждение.



Первый этап акции продлится до конца второго квартала, второй будет проведён в третьем квартале, третий – в четвёртом квартале. Завершится акция 31 декабря 2025 года.



По итогам каждого квартала будут отобраны 20 человек – по одному победителю от каждой области и города республиканского значения, – которые отсканируют в мобильном приложении «Amian» наибольшее количество фискальных чеков за оплату товаров, работ и услуг. Каждый из них получит приз в размере 100 000 тенге.



Департамент государственных доходов по ВКО призывает граждан требовать чеки контрольно-кассовых машин для защиты своих потребительских прав.

Дана Нагиева

