Временные трудности будут решены

В Семее решается вопрос о погашении задолженности перед многодетными и мало- имущими семьями, дети из которых получают бесплатное горячее питание в детских садах. Вопрос находится на контроле акима города Бакытжана Байахметова.

В личный блог акима Семея поступила жалоба от группы родителей, чьи дети получают в дошкольных учреждениях города бесплатное горячее питание. Из-за беспорядков и введения режима чрезвычайного положения документы с отчётностью по питанию детей в нескольких детских садах не успели вовремя поступить в отдел образования Семея. Именно поэтому они не были обработаны и внесены в базу данных для дальнейшего финансирования. Сумма образовавшейся задолженности перед многодетными семьями Семея составила 1,75 млн тенге.

Как пояснили в отделе образования города, на текущий момент в 57 из 60 детских садов, имеющихся в Семее, а также в девяти мини-центрах при школах есть воспитанники из малообеспеченных и многодетных семей, которые получают бесплатное горячее питание. Система отчётности работает по следующей схеме. По итогам месяца каждое из этих дошкольных учреждений предоставляет в отдел образования информацию о количестве детей, которым было предоставлено бесплатное питание. Изучив все представленные документы, отдел образования производит выплаты на счета детских садов. В начале наступившего года эта чётко отлаженная система дала сбой, вследствие чего образовалась задолженность по социальным выплатам.

– Но это временные трудности. В бюджете за январь запланирована сумма выплат в 7,25 млн тенге. Сюда включены и деньги, предусмотренные для погашения имеющейся заложенности за декабрь, – сообщил на своей официальной странице в социальных сетях Бакытжан Байахметов.

Чтобы дать возможность руководству дошкольных учреждений города без спешки и суеты собрать пакет документов для отчётности, срок сдачи продлён с 10 до 20 января.

По информации отдела образования Семея, на сегодняшний день в городе работают 60 детских садов, из которых 15 государственные, остальные – частные, а также 21 мини-центр. Их в общей сложности посещают 11 257 ребят, из которых 1378 малышей были обеспечены бесплатным горячим питанием. Остальные семьи оплачивают питание своего ребёнка в сумме 12400 тенге в месяц, если дошкольнику ещё не исполнилось трёх лет, и 12500 тенге – за детей более старшего возраста.

Екатерина Гуляева

Семей