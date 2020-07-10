Временные ограничения как путь в борьбе против КВИ

Анализ статистических данных по количеству заболевших в разрезе городов и районов Восточного Казахстана в последние два месяца показывает, как меняется ситуация в зависимости от принимаемых ограничительных мер.

По информации главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области Марата Исмаилова, первые 10 дней июня текущего года по количеству заболевших КВИ в регионе безоговорочно «лидировал» Семей, ежедневно прибавляя от 15 до 25 зараженных. С 21 июня резкий прирост количества заболевших отмечается в Усть-Каменогорске, динамика устойчивого роста фиксируется до 4 июля. Это наглядно демонстрирует статистика с 28 июня по 7 июля. Так, 28 июня количество заболевших составило: в Семее – 22, в Усть-Каменогорске – 23. 29 июня в Семее зафиксировано 11, в областном центре – 21 новых случаев заражения. Данные за 30 июня показывают резкий скачок количества заболевших в Усть-Каменогорске – 39, в то время как в Семее зафиксировано 17 человек. 1 июля в Семее зарегистрировано 34 случая заражения КВИ, в Усть-Каменогорске – 30. Начиная со 2 июля наглядно видно, что областной центр возглавил областной антирейтинг. Если в Семее насчитывается 14 случаев, то в Усть-Каменогорске – 46. 3 июля в Семее – 15, в Усть-Каменогорске – 48. 4 июля в Семее зарегистрировано 12 случаев, в областном центре – 53. 5 июля число заболевших в Семее составило 22, в Усть-Каменогорске – 28. 6 июля в Семее зарегистрировано 11 новых случаев, в Усть-Каменогорске – 27. 7 июля Семей насчитывает 15 заболевших, Усть-Каменогорск – 26. Всего за десять дней общее количество зараженных составило: в Семее – 173, в Усть-Каменогорске – 341.

Эпидемиологическая ситуация в Семее по-прежнему остается сложной. Здесь зарегистрировано 33 процента от всех заболевших по области – 756 случаев, в Усть-Каменогорске – 27 процентов, или 621 случай.

Однако стоит отметить, что с момента принятия 19 июня постановления главного санитарного врача Семея и введения ограничительных мер на работу объектов и передвижение транспорта и пешеходов, тенденция роста заболевших прекратилась. Приведенная статистика – яркое тому подтверждение. Ежедневная выявляемость снизилась с 40–30 случаев в третьей декаде до 12–15 случаев с 3 июля.

Карантинные меры необходимы, сейчас этот факт признают даже убежденные скептики. Анализ показал, что именно пропускная система и жесткие ограничения помогают сдержать рост заболеваемости, предупредить массовое распространение коронавирусной инфекции.

Александра Исаева