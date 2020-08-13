Врача вызывали?

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Ключи от новых автомобилей получили медики Семея.Врача вызывали?

Глава региона вручил медицинским учреждениям города ключи от новых служебных автомобилей, что, безусловно, положительно отразится на качестве оказания медицинских услуг.

– В период пандемии очень важна мобильность. На этих автомобилях должны ездить врачи и медсестры, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Также аким области рассказал, что в скором времени в город будет доставлен ещё один компьютерный томограф. Планируется, что новым оборудованием оснастят городскую больницу № 2.

В настоящее время в Семее функционирует 23 медико-санитарных учреждения с общим количеством прикрепленного населения более 360 тысяч человек. Врачи оказывают квалифицированную помощь по месту жительства в непростых условия
пандемии.

– Сегодня медикам города вручили ключи от 19 служебных автомобилей. Мы, конечно, очень рады и от всей души благодарны руководству нашей области. Чувствуем поддержку с первого дня пандемии, – говорит главный врач городской поликлиники № 3, член городского оперативного штаба, координатор по медицинским вопросам Найля Альменева.

Напомним, с начала июля по поручению акима области сформированы 373 мобильные бригады, в том числе 71 – в городе Семее, из числа медицинских работников, которые обеспечивают оказание первичной помощи с выездом на дом. Новые легковые автомобили направятся на службу в системе первичной медико-санитарной помощи.

Дополнительно в этом году будет приобретено ещё 216 машин скорой помощи с необходимым медицинским оборудованием. Сто автомобилей за счёт областного бюджета поступит в медицинские учреждения до 1 сентября, ещё 116 машин будет закуплено через БРК-лизинг к ноябрю текущего года.

Флора Левина

Семей

 

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