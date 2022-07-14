Вперёд во взрослую жизнь!

В одном из ведущих вузов региона прошло торжественное вручение дипломов.

Церемония вручения дипломов выпускникам бакалавриата Восточно-Казахстанского университета

им. С. Аманжолова состоялась в зале «Ертіс концерт». Это стало одним из самых волнующих и незабываемых моментов в жизни около 2000 молодых людей, окончивших вуз. Они усердно учились на протяжении четырёх лет и теперь готовы сделать шаг в новую взрослую жизнь.

Примечательно, что ребят, завершивших обучение в Amanzholov University в 2022 году, называют золотым выпуском. Дело в том, что в этом году университет празднует своё 70-летие.

Вручив выпускникам благодарственные письма за успехи в учёбе, активное участие в научной и общественной жизни университета, а также 160 дипломов с отличием, ректор вуза Мухтар Толеген обратился к без пяти минут молодым специалистам с напутственной речью.

– Сегодня перед вами открываются новые жизненные горизонты. Пусть они будут ясными, и пусть диплом ВКУ имени Сарсена Аманжолова остаётся для вас не просто документом об образовании, но и надёжным проводником на профессиональном пути, – сказал Мухтар Толеген.

По его словам, в этом году дипломы собственного образца университет вручает второй раз. Он также отметил, что каждый вуз должен полностью отвечать за уровень знаний своего выпускника, тогда статус учебных заведений, дающих качественное образование с выдачей дипломов собственного образца, останется востребованным и конкурентоспособным.

Так, в торжественной обстановке свои дипломы получили 288 выпускников высшей школы гуманитарных наук, 637 выпускников высшей школы педагогики. Важнейший документ об образовании также вручили 618 выпускникам высшей школы IT и естественных наук и 284 выпускникам высшей школы экономики и права.

С пожеланиями к собравшимся обратилась выпускница образовательной программы «Юриспруденция» Асель Ерикова.

– Сегодня для меня знаменательный день. Я с отличием окончила университет. За четыре года успела поучаствовать в международных конференциях, а ещё в конкурсе «Мисс ВКУ – 2021», – поделилась Асель. – Мой выбор профессии юриста был обоснован тем, что я всем сердцем хотела помогать народу Казахстана в защите прав и интересов. Мы, выпускники нашего университета, постараемся оправдать все надежды наших преподавателей. Огромное им спасибо!

Завершилось мероприятие концертом, где талантливые студенческие коллективы и солисты представили свои лучшие номера.

На следующий день прошла церемония вручения дипломов 614 магистрантам по научно-педагогическому и профильному направлению и 226 выпускникам Высшего колледжа ВКУ им. С. Аманжолова.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова