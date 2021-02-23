Вперёд, к новым вершинам!

Подведены итоги работы Федерации лёгкой атлетики РК за 2020 год.

Отчётная конференция федерации прошла в Усть-Каменогорске. В мероприятии приняли участие олимпийская чемпионка Ольга Шишигина, Министр труда и социальной защиты населения, а также Серик Шапкенов, заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев.

В числе почётных гостей также были директор ТОО «Effective Media Liaison» Сункар Карабалин и организатор первого в Казахстане марафона Almaty Marathon Салтанат Казыбаева. Некоторые участники подключились к заседанию онлайн.

В ходе встречи заслушаны и утверждены отчёты генерального секретаря Федерации лёгкой атлетики РК Асхата Сейсембека за прошлый год, главного тренера Национальной сборной команды Дмитрия Карпова о подготовке к Олимпийским играм и отчёт ревизионной комиссии.

Была утверждена комплексная программа «Развитие паралёгкой атлетики в Республике Казахстан на 2021 – 2024 годы».

– Особо отмечу, что несмотря на пандемию, федерация в прошлом году смогла сохранить темп и выполнить свои обязательства. Улучшена материально-техническая база, закуплено новейшее оборудование, – написал на своих официальных страницах в социальных сетях президент Федерации лёгкой атлетики РК, аким ВКО Даниал Ахметов.

По его словам, состоялось долгожданное открытие нового легкоатлетического манежа в столице, который получил сертификат соответствия всем требованиям от World Athletics. К слову, новый комплекс примет у себя X чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении в 2022 году.

Кроме того, генеральный секретарь Асхат Сейсембек представил вниманию участников план мероприятий по подготовке и организации континентального чемпионата, который пройдёт в следующем году с 11 по 13 февраля.

В завершение мероприятия состоялось награждение деятелей спорта и атлетов, отличившихся в отчётном году.

Медалью за вклад в развитие лёгкой атлетики Казахстана отмечены: тренер призёра Олимпийских игр 2004 года Дмитрия Карпова Василий Карпов, специалисты Николай Барсанов, Сергей Кулибаба, Наталья Ермоленко и Еркен Сепбосынов.

Призы от федерации получили: прыгунья в высоту Кристина Овчинникова, юные рекордсмены Акбаян Нурмамет, Айбол Омар и 15-летняя Арина Гладышева, получившая звание мастера спорта.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников