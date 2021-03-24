Впереди новые рубежи

Устькаменогорцы тепло встретили могулистку Анастасию Городко.

Недавно юная спортсменка порадовала земляков бронзовой медалью чемпионата мира по фристайлу, прошедшего в Алматы. Сегодня она вернулась в родной Усть-Каменогорск. В аэропорту её тепло встретили земляки – группа поддержки с плакатами, цветами и возгласами: «Поздравляем! Молодец! Гордимся тобой!».

Нам удалось узнать из первых уст о впечатлениях спортсменки от соревнований в Алматы.

– Было очень неожиданно и волнительно. Всё прошло хорошо, – поделилась Анастасия Городко. – В максимально короткие сроки Казахстан смог подготовить трассу. Уровень проведения чемпионата был очень высоким.

Мама могулистки Елена Городко также поделилась своими эмоциями.

– Как мы болели за неё! Не ожидали такого результата. Очень рады, гордимся! – отметила она.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева