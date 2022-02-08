Впечатления в подарок

Полицейские Усть-Каменогорска организовали приятный сюрприз для многодетной семьи.

Разноцветные шары, торт и другие сладости – стражи порядка подарили праздничное настроение в день рождения маленькому жителю областного центра Абильмансуру.

Как и полагается, Абильмансур отметил именины в кругу семьи. Однако буквально за день до этого его мама и представить не могла, что получится такой праздник. В семье подрастают пятеро детей, самому младшему исполнился год, старшему – 12 лет. Финансовое положение не позволяет лишних расходов.

Многодетная мама обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой помочь купить торт. Полицейские не остались равнодушны – сотрудники 5-й роты батальона патрульной полиции Управления полиции города Усть-Каменогорска поздравили 4-летнего Абильмансура с днём рождения, презентовали ему сладости и подарки.

– Мы решили создать праздничное настроение для именинника и его семьи, – поделилась пресс-секретарь Управления полиции Усть-Каменогорска Алтынай Комчубаева. – Полицейские приехали и поздравили его, подарили сладости и торт, о котором просила мама. Имениннику пожелали здоровья, радости и исполнения заветных желаний.

Мама поблагодарила стражей правопорядка за такое внимание. К слову, радостные глаза и счастливая улыбка Абильмансура свидетельствовали, что и ему сюрприз пришёлся по душе.

Александра Исаева