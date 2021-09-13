Возврату и обмену подлежит!

Восточноказахстанцам разъяснили порядок возврата и обмена приобретённого в магазине некачественного товара.

На базе Antikor ortalygy в рамках проекта Adal komek юрист областной Палаты юридических консультантов, руководитель ОО «Центр защиты прав потребителей «Тимур» Парвиз Бургонов провёл прямой эфир на тему «О защите прав потребителей».

В ходе прямого эфира он проинформировал, что согласно Закону РК «О защите прав потребителей» покупатель может вернуть в магазин купленный товар.

– При этом обязательным условием является его надлежащее качество, – пояснил он. – То есть должен быть сохранён его товарный вид, свойства, бирки, ярлыки, чеки и с момента покупки пройти не более 14 календарных дней. Есть исключения – те виды товаров, которые по законодательству обмену и возврату не подлежат.

В эту категорию входят лекарственные средства, нательное бельё (пижамы, купальники, нижнее бельё), чулочно-носочные изделия, животные (отдать обратно купленную собаку или кошку нельзя!), метражные товары (ткани из волокон всех видов, шторы, меховые изделия, ковры, ленты, кружева, провода, линолеум – любые изделия, которые отрезаются от большого мотка).

Нельзя вернуть абонентские устройства мобильной связи – это всё, что связано с сотовой сетью. И это не только телефоны, но и SIM-карты, интернет-модемы, Wi-Fi-роутеры и другие устройства. Поэтому следует быть более внимательными при покупке подобной продукции. Продавец окажется прав, отказываясь от их обмена и возврата.

По словам юриста, при попытках вернуть в магазин недавно купленный товар часто возникают спорные моменты. Разрешить их можно как самостоятельно, так и обратившись за помощью к специалистам, то есть в центры защиты прав потребителей. Юристы таких центров ежедневно распутывают непростые ситуации, связанные с неудачными покупками граждан.

Если покупатель приобретал товар надлежащего качества, но потом обнаружил те или иные дефекты, то согласно статье 15 Закона РК «О защите прав потребителей» он имеет право на своё усмотрение потребовать соразмерного уменьшения цены приобретённого товара или устранения недостатков за счёт продавца.

Надпись «Товар возврату и обмену не подлежит» является неправомерной. Независимо от того, где был приобретён товар – на рынке или в магазине, для покупателей действует единый закон.

Вернуть можно и товар, не соответствующий требованиям законодательства. Например, продукты, проданные с истекшим сроком годности, товары, не соответствующие требованиям, установленным техническими регламентами, нормативным документам по продукции, в том числе выпущенным с нарушением прав интеллектуальной собственности.

– Обнаружив что-то из вышеперечисленного, в соответствии с пунктом 1-1 статьи 30 Закона РК «О защите прав потребителей» можно обменять или вернуть такой товар, независимо от его употребления, сохранения товарного вида, потребительских свойств, пломб, ярлыков, – упомянул Парвиз Бургонов. – Сделать это нужно в течение 30 календарных дней со дня приобретения. Продавец обязан по желанию покупателя обменять товар или вернуть уплаченную сумму.

Юрий Пааль

Фото из открытых источников