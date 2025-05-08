Возвращение на Родину

Накануне 80-летия Великой Победы в городе Алтае Восточно-Казахстанской области прошла торжественная церемония захоронения останков военнослужащего Петра Оконечникова. Все эти годы 19-летний парень, погибший в 1943 году на Крайнем Севере, числился без вести пропавшим.



Останки бортрадиста, сержанта 8-го перегоночного авиационного полка, были найдены в ходе экспедиции Русского географического общества и Министерства обороны Российской Федерации, которые проводили обследование объектов воздушной трассы Аляска – Сибирь.



«По воздушной трассе Алсиб советские лётчики в тяжёлых условиях Крайнего Севера перегоняли истребители и бомбардировщики с Аляски в Красноярск, откуда они направлялись на фронт. Среди них был и Пётр Оконечников, родившийся в 1924 году в селе Кутиха Зыряновского района (ныне – Алтай). 28 августа 1943 года он разбился на самолёте «Дуглас Си-47» во время выполнения боевого задания. При нём были полётные карты и комсомольский билет с записью на казахском языке. Все эти годы он числился пропавшим без вести», – сообщили в акимате района Алтай.



Согласно документам, экипажу самолёта Си-47 №25644 было дано оперативное боевое задание доставить строителей из города Олекминска в село Марково, а далее следовать в эскимосское село в Иультинском районе Уэлькаль (Чукотский автономный округ, Россия).



Но по пути в самолёте случилась авария – он врезался в сопку и приземлился в полной темноте. Произошло это вблизи посёлка Эгвекинота Чукотского автономного округа 28 августа 1943 года.

В апреле 2025 года в Министерство обороны Республики Казахстан поступило письмо от председателя правления общественного объединения «Atamnyn Amanaty» Мурата Молдагалиева с просьбой о помощи в доставке останков Петра Оконечникова и их перезахоронении в Казахстане.

«Как следует из документов, в ходе экспедиции Русского географического общества и Министерства обороны России по обследованию объектов воздушной трассы Алсиб, 19 июля 2022 года поисковая группа обнаружила фрагменты самолёта. В процессе обследования места катастрофы были найдены части останков одного из членов экипажа, полётные карты, личные вещи, а также комсомольский билет под номером 9248726», – пояснили в Минобороны Казахстана.



В дальнейшем казахстанская сторона, представленная общественной организацией «Зов предков», предложила организовать передачу останков в Москве с последующим перезахоронением в Казахстане. В Национальном военно-патриотическом центре Вооружённых сил Республики Казахстан состоялась торжественная церемония, в ходе которой прах солдата был передан родственникам.



30 апреля Пётр Оконечников был похоронен с воинскими почестями рядом со своим отцом в районе Алтай.



– Мы выражаем огромную благодарность всем, кто участвовал в поисках и передаче останков. Теперь наша семья гордится тем, что мой дядя – настоящий герой. Ему было всего 19 лет, но он также внёс свой вклад в освобождение Родины от фашистских захватчиков, – сказал племянник солдата Игорь Оконешников.



Особое значение этому событию придаёт тот факт, что оно состоялось накануне 80-летия Победы. Как отметили в акимате района Алтай, в то трагическое время получить похоронку с надписью «пропал без вести» было страшным ударом, ещё хуже – бесконечно ждать и надеяться, что человек чудом уцелел и вернётся, но – зря.



– Благодаря усилиям поисковых отрядов спустя 80 лет возвращаются имена героев, которых история не забыла. Каждый найденный солдат – это восстановленная судьба, слёзы радости и боль родных, ещё один голос в живом строю памяти. Мы выражаем благодарность поисковым отрядам Казахстана и России. Ещё один солдат вернулся домой. Его душа обретёт покой на родной земле, – подчеркнула заместитель акима района Алтай Жанна Аскарова.



Добавим, также 28 апреля Казахстану были переданы останки погибшего во времена войны Уразгали Бельюбаева 1907 года рождения, призванного из колхоза «Урнек» Семипалатинской области (ныне – область Абай).

Дмитрий Чжан

Фото ОВП района Алтай

