Возрождение забытых технологий

Взмёт зяби. Это словосочетание для нынешнего поколения курчумской молодёжи, по правде говоря, окажется в диковинку. Однако всё сегодня новое – это хорошо забытое старое.

Аграрии Курчумского района не применяли этот метод полеводства в последние десятилетия. Если не брать в расчёт хорошо развитые в других регионах крепкие хозяйства, понятно, что у немногочисленных агроформирований района, выращивающих зерно, не было ни желания, ни условий, ни возможностей пойти на такой шаг, решиться на соответствующие затраты финансовых средств и драгоценного времени. Так стоит ли игра свеч? Разберёмся по порядку.

Ближе к пашне

Крестьянское хозяйство «Акшаганов» в селе Курчум, основанное в 2012 году, прежде занималось выращиванием скота, уделяло большое внимание увеличению поголовья разных видов и пород. С прошлого года руководитель хозяйства Талгат Акшаганов решительно взялся за полеводство, чтобы пожинать плоды своих трудов на родной земле. Используя сполна все свои возможности, прилагая усилия для увеличения посевных площадей, Талгат Слямулы, обрабатывая в нынешнем году 240 гектаров, постарался эффективно провести в трудах каждый погожий осенний день. Повернувшись лицом к сфере зерноводства, новоявленный аграрий принялся за взмёт зяби, считая это надёжной гарантией щедрого урожая в новом году.

Хотя сам является агрономом с высшим образованием, Талгат поставил перед собой цель тщательно следовать всем требованиям аграрной технологии, внимательно слушая советы-рекомендации коллег почтенного возраста, имеющих богатый опыт. Конечно, это для него и для хозяйства в целом должно оказаться очень полезным.

– Вспашка зяби осенью в полеводстве оборачивается значительной пользой, прибавкой урожая в следующем сезоне, – делится с нами мнением профессионал в этой сфере Н. Екибасов. – В благоприятные осенние дни, если уложиться в оптимальные сроки, то вспаханная земля будет разрыхлена, станет свободно вбирать в себя воздух и влагу от дождей. Весной талые воды тоже не пропадут зря, будут хорошо впитываться в подготовленную почву. Поэтому весной вместо ранней вспашки с оборотом пласта лучше всего использовать культиваторы, чтобы просто разрыхлить уже размягчённую землю, быстро уложить в неё семена. Всё это послужит для их быстрой всхожести, роста посевов.

Новая ниша

Глава хозяйства в свою очередь вспоминает, как в духе времени пошёл на риск, открывая новое дело.

– Иначе поголовье скота не будет расти и всходы не будут зеленеть, – говорит Талгат Акшаганов. – Сейчас у нас имеются отара овец, коровы и лошади. Для них достать зернофураж становится большой проблемой. Если подсчитать, то в прошлую зиму мы закупили зерна на корм на сумму 2 млн 700 тыс. тенге. Если так продолжать, то далеко не уйдём. Поэтому без выращивания зерна и подсолнечника, создания своей кормовой базы не сможем увидеть достойные результаты своего труда.

Взвесив все за и против, аграрий счёл необходимым решение проблемы доставки воды к посевным площадям. Вместе с единомышленниками он сконцентрировал всю имеющуюся технику и взялся за дело. Расчистил арыки вдоль канала «Саратов», ведущие к водоёмам в селе Мульковое, а также арыки, расположенные около участка «Учхоз», относящиеся к его хозяйству, привёл в порядок трубы, доставляющие воду до пашни, создал необходимые условия для поливных гектаров. Пользу от общего дела извлекли и другие аграрии во всей округе, которые выращивают зерно и искренне благодарят Талгата.

В его хозяйстве имеются гусеничный трактор ДИ-75 и колёсный трактор МТЗ-82. Недавно приобретён мощный трактор известной марки К-701, кроме того есть ещё два старых комбайна СК-5. Аграрий планирует их капитально отремонтировать в течение долгой зимы, чтобы к уборочной кампании быть во всеоружии.

Известный аграрий из села Аккала района Самар отправил в помощь Талгату трактор марки МТЗ-1221 вместе с механизатором, который сейчас, не считаясь со временем, плодотворно трудится в хозяйстве.

– В прошлом году на имеющихся 80 гектарах посеял пшеницу и подсолнечник, – говорит Талгат Слямулы. – Получил в итоге определённый доход. Целинная земля дала хороший урожай. Нынче в результате участия в конкурсе в непосредственной близости к этой пашне получил ещё 160 гектаров земли. Теперь, стараясь всё это использовать по максимуму, занялся вспашкой зяби. Следующей весной хочу на 100 гектарах посеять пшеницу, а на 70 гектарах – овёс. Семена доставил ещё по осени, в тёплые и ясные дни. Закупил в Улкен Нарыне пять тонн дизельного топлива по 260 тенге за литр. Редкость сегодня опытные механизаторы, поэтому такие кадры приходится искать, в летний сезон нанимать по договору. В настоящее время на посевных площадях показывают высокие образцы добросовестного труда такие опытные работники, как Болатхан Насимолдин, Рамазан Байбеков.

Плоды труда

Глава хозяйства рассказал, что в его распоряжении есть ещё 5 гектаров земли, примыкающих к его пашням, на которых в давние времена располагался сад. За оставшимися плодовыми деревьями он аккуратно ухаживает, планирует дополнительно высадить другие фруктовые саженцы, строит серьёзные планы на этот счёт. Если есть в достатке поливная вода, у агрария есть возможность взращивать разные плоды. Для человека, не знающего, что такое лень, находящегося в постоянном поиске, не существует препятствий для осуществления поставленных планов.

– Иногда хорошие идеи могут перечеркнуть цены на базарах и рынках, связывает руки недостаток финансовых средств, – продолжает Талгат Акшаганов. – Хотя проектов и планов, ожидающих своей очереди, в голове много. У нас кредиты выдаются только крупным хозяйствам, которые имеют поголовье скота свыше 100 и 1000 голов животных. Почему кредиты недоступны тем, кто только начинает дело и по-настоящему желает разводить и выращивать скот? Если будут доступны крупные кредиты, то мы могли бы закупать племенной скот, новую технику, делали бы более крупные шаги в развитии, шли на риск. Тогда бы и мы быстрее росли профессионально, и другим это тоже шло бы на пользу. Однако на сегодня таких вариантов нет, для таких молодых, энергичных, ищущих людей пока подобных возможностей не предоставляется.

В самом деле, почему щедрые кредитные потоки, выдаваемые государством в рамках поддержки АПК, не завернуть в сторону таких инициативных, умелых и энергичных сельчан, как Талгат Слямулы и его земляки? Мы сочли необходимым и важным донести эти мысли до сведения профильных и ответственных структур, от которых зависит решение подобных вопросов и проблем.

Если где-то днём с огнём не могут найти человека, желающего трудиться, то в другом месте у земляков, горящих желанием возрождать родную землю своим трудом, бывают ограничены возможности из-за отсутствия доступных кредитных средств на оптимальных условиях в интересах не частного, а общего для всех дела.

Хасен Закария

Перевод Таира Сапаргалиева

Курчумский район