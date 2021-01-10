Выборы-2021

Возраст не помеха

10.01.2021
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Ветераны Восточно-Казахстанской области принимают активное участие в выборах–2021.

Для ветерана Великой Отечественной войны Михаила Кравченко преклонный возраст не помеха, чтобы принять участие в голосовании. Как он сам говорит, голосовать – значит внести вклад в будущее государства. Ваш голос – ваша жизнь.

– Всегда участвую в выборах, – поделился Михаил Матвеевич. – Это важно – выражать своё мнение и принимать участие в политической жизни государства. Пусть в нашей стране всегда будет мир и спокойствие.

Добавим, что Михаил Кравченко в составе Прибалтийского фронта участвовал в освобождении Риги. В послевоенные годы поступил в Томский политехнический институт. Затем работал на Дальнем Востоке геологом, а в 1960 году прибыл в Усть-Каменогорск в геологическое управление. Кстати, ветеран до сих пор продолжает работать старшим научным сотрудником Алтайского геолого-экологического института, несмотря на то, что на пенсии с 1976 года.
Александра Исаева

Фото ОВП Усть-Каменогорска

10.01.2021
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