Ветераны Восточно-Казахстанской области принимают активное участие в выборах–2021.

Для ветерана Великой Отечественной войны Михаила Кравченко преклонный возраст не помеха, чтобы принять участие в голосовании. Как он сам говорит, голосовать – значит внести вклад в будущее государства. Ваш голос – ваша жизнь.

– Всегда участвую в выборах, – поделился Михаил Матвеевич. – Это важно – выражать своё мнение и принимать участие в политической жизни государства. Пусть в нашей стране всегда будет мир и спокойствие.

Добавим, что Михаил Кравченко в составе Прибалтийского фронта участвовал в освобождении Риги. В послевоенные годы поступил в Томский политехнический институт. Затем работал на Дальнем Востоке геологом, а в 1960 году прибыл в Усть-Каменогорск в геологическое управление. Кстати, ветеран до сих пор продолжает работать старшим научным сотрудником Алтайского геолого-экологического института, несмотря на то, что на пенсии с 1976 года.

Александра Исаева

Фото ОВП Усть-Каменогорска