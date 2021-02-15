Общество

Возможности – молодым

15.02.2021
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В Восточном Казахстане обсудили актуальные вопросы в сфере молодёжной и семейной политики.

В целях выстраивания конструктивного общественного диалога между представителями государственных органов и гражданского сектора 15 февраля Министерством информации и общественного развития РК запущены стратегические сессии в рамках «Дней министерства в регионах».

В Восточно-Казахстанской области прошёл онлайн-семинар на тему «Актуальные вопросы в сфере молодёжной и семейной политики» с участием председателя Комитета по делам молодёжи и семьи Шахмардана Байманова и более 70 представителей молодёжных организаций, ресурсных центров городов и районов области.

Шахмардан Байманов подробно остановился на ключевых результатах работы в сфере молодёжной и семейной политики за 2020 год и актуальных задачах на 2021 год.

Вместе с тем были обсуждены основные направления принятого Комплексного плана по поддержке молодёжи до 2025 года, а также законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодёжной политики».
В рамках подготовки вышеуказанного законопроекта предлагается законодательное закрепление понятий «молодёжь категории NEET, «индекс развития молодёжи», «специалист по работе с молодёжью» и других.

15.02.2021
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