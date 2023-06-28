Возможности для молодёжи

В Восточном Казахстане продолжается реализация проекта «Жасыл ел».

В текущем году в городах и районах области в рамках проекта планируется трудо-

устроить 1000 молодых людей. В настоящее время в нём уже принимают участие 309 представителей молодёжи, в Глубоковском районе приступил к работе ещё 51 человек, в Усть-Каменогорске создано 150 рабочих мест.

По словам руководителя Штаба молодёжных трудовых отрядов «Жасыл ел» города Усть-Каменогорска Ермека Асқарова, проект направлен на сезонное трудоустройство школьников, студентов и безработной молодёжи в возрасте от 16 до 29 лет. Заработная плата составляет 97 тысяч тенге, из них 70 тысяч перечисляются и от работодателя, а остальные – от штаба «Жасыл ел» с обязательными налоговыми вычетами.

В созданных отрядах работают в основном школьники и студенты. Такие проекты не только дают возможность зарабатывать, но и воспитывают у молодёжи чувство патриотизма и бережное отношение к природе. В данный момент молодые люди трудятся вместе со своими старшими коллегами на территории Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника и успешно перенимают опыт по содержанию и озеленению парка.

– Впервые услышал о проекте «Жасыл ел» от своего друга, потом увидел информацию в Instagram и СМИ, – рассказал ученик Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Усть-Каменогорска Омархан Манарбекұлы. – Решил принять участие, у меня получилось трудоустроиться. Данный проект меня заинтересовал не только с финансовой стороны, но и своей миссией – поддерживать бережное отношение к природе. Наш отряд принимает участие в экологических акциях, благоустройстве парков и дворовых территорий. Также эта работа войдет в моё портфолио. Надеюсь, это поможет в дальнейшем при поступлении в университет.

Ученица средней школы №7 Полина Алексеева рассказала, что примером для неё стал старший брат, который несколько лет назад в городе Алтай также принимал активное участие в проекте.

– Теперь и сама с удовольствием вступила в трудовой отряд, занимаемся прополкой, поливом газонов и цветов. Многому здесь научилась, – поделилась Полина.

Ермек Асқаров считает, что молодёжь должна проявлять активность в вопросах экологии, сохранении природы, благоустройства территорий и быть сопричастной к решению возникающих в этой сфере проблем. Для этого и реализуется проект «Жасыл ел», основной задачей которого является всесторонняя поддержка молодёжи в трудоустройстве.

Штаб молодёжных трудовых отрядов «Жасыл ел» города Усть-Каменогорска приглашает на работу в летний сезон молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет!

Документы на второй поток по программе «Жасыл ел» принимаются до 1 июля 2023 года.

Сбор документов по адресу: Ауэзова, 5 «Молодёжный ресурсный центр».

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Альмира Нуртаева