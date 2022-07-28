Возможность восполнить пробелы

Почему в стране планируют увеличить учебный год для школьников? Для чего нужно лицензирование дошкольных организаций? Руководство областного управления образования ответило на актуальные вопросы.

Продление учебного года и лицензирование детских садов – две главные темы, широко обсуждаемые казахстанским обществом в социальных сетях и СМИ. В Региональной службе коммуникаций ВКО прошла пресс-конференция, посвящённая этим вопросам.

КОРОЧЕ КАНИКУЛЫ, КРЕПЧЕ ЗНАНИЯ

Как отметила руководитель Управления образования Восточно-Казахстанской области Сайрангуль Жумадилова, традиционно учебный год состоит из периода обучения, экзаменационного периода и школьных каникул. Учебный год всегда начинался 1 сентября и заканчивался 25 мая. Таким образом, дети обучались 170 учебных дней, или 34 недели, с годовой нагрузкой 9 106,5 часа. Каникулы же длились в разные годы по-разному, в целом до 30 дней. При этом в день школьники учились по пять-шесть уроков.

– С 2017 года в школах страны внедрено пятидневное обучение. Такое решение было принято по многочисленным просьбам родителей. Главным аргументом было то, что рабочие дни большинства родителей длятся пять дней, и у детей должно быть право находиться в семье с родителями, заниматься совместными домашними делами, а ещё спортом и дополнительным образованием, – напомнила Сайрангуль Жумадилова.

Один день учёбы убрали из расписания, но программы обучения не сократили, так как нельзя сокращать объёмы получаемых знаний по предметам. Так, субботние учебные часы перешли на другие пять дней. В результате в расписании появились семь-восемь уроков, соответственно значительно увеличилась нагрузка на ученика в день.

Не менее важным фактором, влияющим на количество учебных дней в году, являются праздничные дни. В течение года их количество достигает до десяти. По словам руководителя управления образования, эти дни, естественно, забирают дни учёбы, а с учётом выходных – это почти две недели. Вместе с тем остаётся вопрос по выполнению учебных программ и планов.

– Часов на естественно-научные направления и так мало в школьной программе. Например, такие предметы, как физика, химия, биология, география, информатика, изучаются всего по два часа в неделю. Так и по всем остальным предметам. Ни один учитель сегодня не считает, что часы на его предмет можно сократить, – добавила она. – При всём этом мы говорим о необходимости повышения качества образования, требуем этого от школ и педагогов. А эксперты поднимают вопросы необходимости улучшать позиции наших школьников на международных сопоставительных исследованиях.

Отмечается, что продление учебного года до 31 мая и оптимизация до пяти дней отдыха в году даст возможность восполнить пробел, который имеется в получении необходимого объёма знаний школьниками.

Национальной академией им. И. Алтынсарина проведено исследование по оптимальной продолжительности учебного года и снижению учебной нагрузки на обучающихся. В ходе обсуждений при участии всех заинтересованных сторон представителями школ предлагались разные сроки по продолжительности учебного года – и до 15 июня, и до 20-го.

В рамках исследования изучен международный опыт по реализации здоровьесберегающего, эффективного образовательного процесса, направленного на развитие обучающихся. Так, продолжительность учебного года в Финляндии составляет 38 недель, в Сингапуре – 39, в Южной Корее и Китае – 42. Все эти страны лидируют в международных исследованиях по функциональной грамотности.

– Добавление дней к учебному году создаст возможность не только сокращения количества уроков в день, но и снизит интенсивность изучения сложных тем путём отведения часов на повторение и закрепление пройденного. Предлагаемые меры также позволят обучающимся посвятить больше времени дополнительному образованию, поскольку уроков в день будет меньше, а педагогам – посвятить время профессиональному развитию, – говорит Сайрангуль Жумадилова. – Таким образом, Министерством планируется новый учебный год начать 1 сентября и завершить 31 мая. 1 июня, День защиты детей, станет теперь и первым днём летних каникул.

Своё мнение по этому поводу высказала директор средней школы № 36 г. Усть-Каменогорска Любовь Шостко. Она считает, что школы областного центра отчасти готовы к нововведению, так как у них есть опыт работы в этом направлении.

– С прошлого года в школах действует летняя школа, где дети учатся дополнительно три недели. Не секрет, что пандемия не лучшим образом сказалась на качестве знаний, и у школьников были выявлены большие пробелы, которые нужно восполнять. Если в первый год работы летней школы было не так много желающих её посещать, то в этом году ситуация изменилась. Ключевую роль в этом вопросе сыграли родители, все они заинтересованы в успешности своих детей, – поделилась Любовь Шостко.

ЗАБОТА О МАЛЕНЬКИХ ГРАЖДАНАХ

О лицензировании дошкольных организаций подробнее рассказала руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования ВКО Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Зейнеп Махсутова. По её словам, лицензирование вновь открываемых дошкольных организаций образования всегда было обязательной процедурой. Однако её вынужденно отменили в 2011 году.

Дело в том, что в те годы охват дошкольным воспитанием и обучением детей от трёх до шести лет был очень низким и составлял 65 процентов. Эта статистика относилась и к Восточно-Казахстанской области. Отмена лицензирования в свою очередь способствовала увеличению охвата детей дошкольным образованием и позволила на сегодняшний день достигнуть 98 процентов в среднем по республике и 100 процентов в нашей области.

– В погоне за количеством мы упустили качество. Результаты контрольных мероприятий, проводимых нашим департаментом до прошлого года, показали, что имеются нарушения в дошкольном образовании. К примеру, с момента возобновления государственной аттестации департамент проверил деятельность всего четырёх дошкольных организаций. Три из них не соответствовали требованиям государственного стандарта, то есть не на должном уровне проводили обучение и воспитание детей, – объяснила Зейнеп Махсутова.

Она подчеркнула, что лицензирование не ставит перед собой задачу закрыть дошкольные организации. Напротив, это один из способов обеспечить качество образования. Также для достижения этой цели профильным министерством будут приниматься следующие меры: подготовка и переподготовка кадров, повышение их квалификации, обновление образовательных программ, аттестация, финансирование и многое другое.

– Наряду с этим в дошкольных организациях имеют место факты нарушения прав детей, о которых общество

узнаёт благодаря видеозаписям и социальным сетям. К сожалению, такие факты были зафиксированы и в нашей области. Многочисленные резонансные случаи жестокого обращения с детьми вынуждают родителей и общественность обращаться в различные инстанции в поисках справедливости. Это подтверждает актуальность позиции Министерства просвещения о необходимости усиления требований к детским садам, – отметила Зейнеп Махсутова.

В настоящее время все уровни образования, то есть школы, колледжи и вузы, лицензируются. В стороне остаются лишь детские сады. Кстати, во многих зарубежных странах дошкольные организации лицензируются или проходят аккредитацию, в их числе Германия, Австралия, Канада, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Россия и другие.

Спикер объяснила, что теперь при получении лицензии дошкольные организации должны подтвердить соответствие минимальным квалификационным требованиям, которые будут едины для всех – как для частных организаций, так и для государственных. В перечень этих требований входят наличие адекватных педагогов, видеокамер, учебных материалов, соблюдение санитарии, пожарной безопасности и т. д.

Министерством планируется поэтапное лицензирование учреждений дошкольного воспитания и обучения. На первом этапе будут лицензировать вновь открываемые дошкольные организации, на втором – действующие дошкольные организации, которые не прошли повторную государственную аттестацию. Третий этап будет касаться всех оставшихся дошкольных организаций, в зависимости от степени оценки рисков. То есть дошкольным организациям будет предоставлено время для приведения своей работы в соответствие со стандартами качества.

– Отмечу, что в этом вопросе минимальны коррупционные риски, так как выдача лицензии – это государственная услуга, которая полностью автоматизирована. Нет прямого контакта и взаимодействия между услугодателем и услугополучателем, – сказала Зейнеп Махсутова. – Главным ориентиром в работе для всех нас является безопасность детей и создаваемые для них комфортные условия. Каждый ребёнок имеет право на получение качественного воспитания и обучения.

За лицензирование детских садов выступают и сами руководители дошкольных организаций. Среди них директор детского сада-ясли № 1 «Балапан» г. Усть-Каменогорска Мендыгуль Каниева.

– На сегодняшний день повышение качества образования в дошкольном воспитании является одним из основных направлений государственной образовательной политики. Ключевым инструментом совершенствования качества образования можно назвать лицензирование детских садов. Это радостная новость для нас, ведь это поможет улучшить работу учреждений, – считает она.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета