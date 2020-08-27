Возможность есть у каждого

Молодёжь Восточно-Казахстанской области проявляет активность в праймериз.

В Усть-Каменогорске прошла встреча первого заместителя председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan Олега Чугункова с членами молодёжного крыла Jas Otan при партии Nur Otan и руководителями молодёжных организаций областного центра. Он отметил, что на молодёжь возлагается большая ответственность, ведь в её руках будущее Республики Казахстан, и призвал активнее участвовать во внутрипартийных выборах.

– За неделю праймериз в области подали заявки 707 человек, – сказал Олег Чугунков, – 661 официально зарегистрирован. Среди них высока доля молодёжи – 180 человек до 35 лет. Считаю, что молодому поколению необходимо воспользоваться этой возможностью и трудиться на благо нашей страны.

Добавим, что от первичных партийных организаций выдвинули кандидатуры 232 человека, самовыдвиженцы – 429. Доля женщин составляет 41,6 процента, молодёжи до 35 лет – 25 процентов. Среди кандидатов также 11 многодетных и шесть человек с особыми потребностями.

Татьяна Кравченко