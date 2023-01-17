Инфраструктура

Воздушный мост и водная переправа

17.01.2023
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Коллаж Ирины Хрулёвой

С сегодняшнего дня (17 января 2023 года) возобновляются авиарейсы по маршруту Усть-Каменогорск – Зайсан.

Необходимая информация об этом размещена на официальном сайте Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области.

Воздушное сообщение является удобным, особенно в зимнее время, когда из-за частых природно-климатических аномалий вводятся дополнительные ограничения на автомобильных дорогах, нередко объявляются штормовые предупреждения. Тогда основная надежда только на лётную погоду и самолёты.

По официальной информации, в регионе проводится работа по совершенствованию существующей инфраструктуры. В частности, в 2022 году завершена реконструкция аэропорта в Усть-Каменогорске на общую сумму 16,3 млрд тенге. Отмечается, что в итоге повышена пропускная способность воздушной гавани ВКО, улучшены условия для пассажиров и персонала. В нынешнем году продолжится работа по подготовке проектно-сметной документации для реконструкции аэропорта в Зайсане. Южный район области, обладающий большим потенциалом развития экономики, туризма, представляет заметный интерес для инвесторов, многочисленных гостей из регионов и из-за рубежа.

Исходя из возможностей бюджета и социальной значимости, руководство региона предусматривает ряд субсидий для различных видов транспорта. В частности, об итогах прошлого 2022 года на брифинге в региональной службе коммуникаций журналистам сообщил заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ержан Нурбаев.

– На субсидирование социально значимых внутриобластных направлений было выделено 3 776,6 млн тенге, – отметил заместитель акима области. – В том числе, на автобусные маршруты – 2 880,3 млн тенге; железнодорожные маршруты – 612,3 млн тенге и авиационные маршруты – 219,0 млн тенге.

По его информации, доля охвата населённых пунктов регулярным сообщением составила 74,6 процента. При этом основная часть внутриобластных сообщений является социально значимой и, соответственно, подлежит субсидированию из местного бюджета.

В 2022 году дополнительно предусматривались средства для организации бесплатного проезда детей из малообеспеченных и многодетных семей в сумме 140,5 млн тенге для 6,5 тысячи детей.

Продолжается работа по обновлению общественного транспорта Усть-Каменогорска. То же касается субсидирования социально значимых маршрутов и льготных категорий граждан, развития системы автоматизированной оплаты проезда и диспетчеризации.

Ведётся постоянная работа по улучшению дорожного хозяйства области. В 2022 году осуществлялась реализация 77 проектов по ремонту 244 км дорог областного и районного значений, улиц населённых пунктов, 6 мостов на общую сумму 22,1 млрд тенге.

На ремонт дорог областного и районного значения было предусмотрено 4 579,9 млн тенге, на содержание дорог областного значения закладывалось 2 710 млн тенге. Кроме того, на ремонт улично-дорожной сети выделялось 5 609,8 млн тенге.

«Рудный Алтай» неоднократно возвращается к теме строительства мостового перехода через Бухтарминское водохранилище между Курчумским районом и районом Самар.

В последние месяцы 2022 года, по официальным сообщениям, глава Правительства в ответ на запрос депутатов Сената Парламента Республики Казахстан проинформировал о предпринимаемых подходах по поэтапному выделению необходимых средств для продолжения строительства важного объекта. Более подробно об этом читайте в следующих номерах.

Таир Сапаргалиев

Коллаж Ирины Хрулёвой

17.01.2023
754

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