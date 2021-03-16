ВОЗ: еще ряд стран приостановил использование AstraZeneca, а многие государства пока даже не начинали вакцинацию

Ряд стран приостановил использование AstraZeneca, а многие государства пока даже не начинали вакцинацию, передаёт Центр новостей ООН.

В понедельник еще несколько европейских стран приостановили использование вакцины AstraZeneca. Список государств, которые пока не будут прививать население этим препаратом из-за возможных осложнений, пополнили Франция, Германия и Италия. Как подчеркнул глава ВОЗ д-р Тедрос Гебрейесус, в его Организации внимательно следят за происходящим, ведется расследование.

Напомним, что ранее стало известно о небольшом числе случаев тромбоза среди европейцев, получивших вакцину AstraZeneca. Речь идет о двух партиях этого препарата, произведенных в Европе. Власти ряда европейских стран после этого приняли решение приостановить использование данной вакцины, пока не станут известны результаты расследования.

Эксперты ВОЗ подчеркивают, что пока связь между случаями тромбоза и вакцинацией препаратом AstraZeneca не подтверждена. Более того, отмечают специалисты, в мире уже были сделаны сотни миллионов прививок от коронавируса и пока официально не было зарегистрировано ни одного случая смерти в результате вакцинации.

«Эксперты Глобального консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин изучают имеющиеся данные, работают в тесном сотрудничестве с Европейским агентством по лекарственным средствам и завтра соберутся на совещание», – сказал д-р Тедрос.

Он подчеркнул, что самая большая опасность на сегодняшний день – это не возможные осложнения, связанные с вакцинацией, а отсутствие у ряда стран доступа к препаратам.

Во многих странах вакцинация пока не началась

«Почти каждый день я получаю звонки от политических лидеров по всему миру, они спрашивают меня, когда же их страны получат вакцины в рамках COVAX», – говорит глава ВОЗ.

«Некоторые из них встревожены, и я понимаю, почему. Они видят, как самые богатые страны мира покупают вакцины в таких количествах, что прививок хватило бы на то, чтобы вакцинировать их население несколько раз, в то время как у их стран нет вообще ничего», – добавляет он.

COVAX – это уникальная инициатива по справедливому распределению вакцин от COVID-19 по всему миру. В ней участвуют десятки стран. Главная цель этого международного проекта – добиться того, чтобы вакцину получили не только развитые, но и развивающиеся страны. По состоянию на сегодняшний день, кампании вакцинации населения начались в 123 государствах.

«Мы призываем все страны проявить солидарность и сделать все для того, чтобы вакцинация началась во всех странах в первые 100 дней этого года. До этого дедлайна осталось всего 26 дней», – сказал д-р Тедрос. Он отметил, что пока жители всех стран не получат прививки, глобальная пандемия не закончится.

Глава ВОЗ также напомнил, что прошел ровно год с момента создания Фонда солидарности в борьбе с COVID-19. За этот период в Фонд удалось собрать 242 миллиарда долларов. Впервые в истории ВОЗ пожертвования поступали в том числе и от частных лиц. В десятки стран удалось доставить средства индивидуальной защиты, тесты на коронавирус и медицинское оборудование.