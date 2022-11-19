Войти в зону комфорта

Восточно-Казахстанскую область посетил министр просвещения Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов. Он ознакомился с подготовительными работами по строительству школ в Усть-Каменогорске по проекту «Комфортная школа», а также встретился с населением.

Напомним, в Послании Главы государства народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» отмечается, что острой проблемой в системе среднего образования является нехватка ученических мест в школах. По республике дефицит в них составляет свыше 200 тысяч. Если оставить этот вопрос без внимания, через несколько лет показатель может превысить миллион.

До конца 2025 года необходимо построить тысячу школ. Во исполнение этого поручения запущен республиканский национальный проект «Комфортная школа», основной целью которого является внедрение новых стандартов образовательной среды, ликвидация нехватки ученических мест, аварийных школ, трёхсменного обучения, устранение факторов разрыва качества образования между городом и селом. В рамках его реализации планируется построить школы нового формата более чем на 840 тысяч ученических мест.

Предполагается, что в них будут оборудованы предметные кабинеты и лаборатории, появятся раздельные блоки для учащихся 1-4 классов и учащихся 5-11 классов, количество спортивных залов будет рассчитано с учётом численности школьников. В каждой школе будут предусмотрены универсальные мастерские и студии для трудового обучения девочек и мальчиков.

По информации Управления образования Восточно-Казахстанской области, на сегодняшний день в регионе функционирует 342 учреждения образования, аварийных и трёхсменных школ нет. Однако есть локальная потребность в создании новых организаций среднего образования.

По проекту «Комфортная школа» планируется построить десять учреждений на 4200 мест. Так, в Усть-Каменогорске появится пять школ на 2400 мест. В Риддере будет построена одна школа на 600 мест. В посёлке Белоусовка, сёлах Прапорщиково и Опытное поле Глубоковского района возведут три школы по 300 мест. Одна школа на 300 мест появится в Шемонаихе. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2024–2025 годы.

– Это будут новые, качественные, соответствующие самым высоким стандартам, школы, – подчеркнул Асхат Аймагамбетов. – Совершенно другое качество и другие стандарты строительства и оснащения зданий.

Во время рабочей поездки министр просвещения РК посетил один из участков в областном центре, где в скором времени возведут новое комфортное учебное заведение, и ознакомился с ходом

подготовительных работ.

Также он побывал в детском саду-яслях № 15 «Рахат», где реализуется пилотный проект по трансформации содержательной части системы дошкольного обучения и воспитания. По словам главы ведомства, раньше программы в детских садах были чрезмерно академичными. У детей дошкольного возраста основным видом деятельности, через который они познают мир, является игра. А их учебная деятельность проходила таким образом, что необходимо было сидеть на одном месте.

– Мы полностью поменяли концепцию, приняли новый государственный общеобразовательный стандарт, утвердили типовые учебные планы и программы, – пояснил Асхат Аймагамбетов. – На сегодняшний день по системе дошкольного обучения и воспитания проводится, пожалуй, самая большая реформа за последние несколько лет. Я побывал в детском саду «Рахат», где запущен пилотный проект, побеседовал с коллегами. В целом, он реализуется успешно, и мы будем продолжать эту работу.

Также министр просвещения РК отметил, что в 2019 году был принят Закон «О статусе педагога», который внёс много положительных изменений. В частности была организована работа по нескольким направлениям: повышение заработной платы учителей, преподавателей колледжей, воспитателей детских садов и работников сферы дополнительного образования.

По информации Национального бюро статистики, за три года заработная плата педагога увеличена более чем в два раза. В январе следующего года дополнительно будет увеличена заработная плата воспитателей и педагогов ещё на 25 процентов.

На встрече с населением Восточно-Казахстанской области министр просвещения рассказал о работе, проводимой ведомством, ответил на вопросы, интересующие жителей региона, и выслушал их предложения.

– Думаю, состоялся конструктивный диалог, – поделился Асхат Аймагамбетов. – Поступило очень много предложений, рекомендаций, актуальных вопросов. Изменился их характер – они стали содержательнее, касаются трактовки нормативно-правовых актов, системы оценивания, обеспечения качества образования. И это меня радует. Если говорить о качестве образования, то в Восточно-Казахстанской области оно выше, чем в других регионах страны.

Также глава ведомства сообщил, что с этого года в Казахстане учредили почётный знак для учителей «Ұстаздық қызметіне адалдығы үшін». Награду будут вручать педагогам с трудовым стажем более 25 лет за особые личные заслуги.

Татьяна Кравченко

Фото Тлеубека Шаяхмета