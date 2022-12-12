Войди в систему

В Аягозском районе прошла отчётная встреча с населением, организованная филиалом Фонда социального медицинского страхования.

В мероприятии приняли участие директор областного филиала НАО ФСМС Галымжан Абилов, заместитель акима Аягозского района Нурлан Копжасаров, главный врач Аягозской многопрофильной центральной больницы Шалкар Омаров, главный врач медицинского учреждения «Казыгул» Мерей Шапиев.

Во встрече приняли участие жители района, в частности, индивидуальные предприниматели, самостоятельные плательщики, многодетные матери, представители крестьянских хозяйств.

Как было отмечено, в настоящее время по Аягозскому району более девяти тысяч граждан находятся вне системы ОСМС.

Так, по данным представителей Аягозской районной многопрофильной центральной больницы и медицинского учреждения «Казыгул», в ноябре этого года число жителей, не вовлеченных в систему ОСМС, увеличилось. Всего за месяц установлено ещё около 287 человек. Это означает, что сотни людей, соответственно, не имеют доступа к широкому спектру медицинской помощи.

– Сегодня очень важно, чтобы медицинские организации, акимат района и соответствующие ведомства совместно приложили усилия для вовлечения этой части населения в систему ОСМС, – отметил Галымжан Абилов. – Необходимо широко информировать о новом механизме предоплаты. Он подходит для сезонных рабочих, а также для самозанятых.

При этом стоит отметить, в текущем году на медицинское обслуживание населения Аягозского района фонд выделил 4,7 млрд тенге, объём финансирования увеличился.

Особое внимание уделяется обеспечению медикаментами больных, находящихся в целевых группах. Например, сахарный диабет, онкологические заболевания, повышение артериального давления (артериальная гипертензия), злокачественные новообразования, наследственный дефицит факторов свертывания крови.

В ходе встречи аягозцы задавали интересующие их вопросы по обязательному социальному медицинскому страхованию, на которые получили исчерпывающие ответы специалистов.

Ерик Абитов

Аягозский район