Вовремя заметить и спасти

Проблему детского суицида обсудили на Координационном совете в прокуратуре ВКО. По данным ведомства, лидерами по числу оконченных суицидов в регионе стали Семей, Курчатов и Аягозский район. По количеству попыток суицида – Усть-Каменогорск, Семей и Риддер.

В прокуратуре области состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. На нём рассмотрены итоги анализа состояния законности и принимаемых государственными органами мер по профилактике суицидов среди несовершеннолетних.

В работе заседания приняли участие прокурор ВКО Алмат Байшулаков, заместитель акима области Азамат Мухамедчинов, руководители правоохранительных и государственных органов, представители уполномоченных ведомств.

Как отметил Алмат Байшулаков, проблема детского суицида в последние годы для нашей страны стала актуальной. По данным Детского фонда ООН UNICEF и Всемирной организации здравоохранения, Казахстан занимает лидирующие позиции по показателю смертности от «неестественных причин» у подростков.

– При этом по итогам прошлого года года по стране отмечался существенный рост суицидов со 143 в 2020 году до 175 в 2021 году, а также 373 попытки детей свести счёты с жизнью, – проинформировал он. – То есть практически через день несовершеннолетний заканчивает жизнь самоубийством и почти каждый день пытается это сделать.

Плачевная статистика

Как сообщил заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области Азамат Тлешев, пока ситуация не улучшается. Только за истекший период текущего года в стране зафиксировано 49 фактов оконченного суицида и 145 попыток.

В 2014 году Детский фонд ООН UNICEF опубликовал отчёт по детским суицидам. Статистика плачевная. Так, в 2008 году Казахстан занимал первое место по суицидам среди несовершеннолетних обоих полов в возрасте от 15 до 19 лет. К 2014 году спустился на второе место по показателям неестественной смертности среди подростков указанного возраста. Казахстан входил в группу стран, где суицид является первой и лидирующей причиной смертности от неестественных причин среди подростков и молодёжи. Самым опасным в этом отношении является возраст с 15 до 17 лет (60 % всех случаев).

Высокая смертность от суицидов – проблема всего населения, и не только несовершеннолетних. По этому показателю страна заняла восьмое место в мире. Также, по сведениям ВОЗ, в Казахстане за последнее десятилетие число самоубийств составило 52-53 на 100 тысяч населения. Критическим считается порог свыше 20.

По словам спикера, неутешительная статистика наблюдается и в нашем регионе. За последние три года в области зарегистрировано 23 факта оконченного суицида и 123 попытки.

– Причины суицидов различные – конфликтные отношения в семье, проблемы с окружающими, неразделённая любовь и другие предпосылки, – перечислил Азамат Тлешев. – Наряду со специфичностью самого этого явления, в ходе анализа установлен ряд недостатков в работе государственных органов, препятствующих своевременному их прогнозированию.

Так, по его словам, в школах области остро наблюдается нехватка штатных психологов, в то же время проводимая ими работа в отдельных случаях носит формальный характер, имеющиеся методики диагностики не совершенствуются.

Блокировка интернет-пропаганды

По данным прокуратуры ВКО, недостаточная работа проводится органами полиции в части выявления и принятия мер к блокировке интернет-ссылок и сайтов, содержащих признаки пропаганды суицида среди детей и подростков.

Немаловажную роль в формировании личностного качества подростков и влияния на их суицидальное поведение влияет интернет-пространство. Обеспечение кибербезопасности возложено именно на полицию.

Однако, по мнению прокуроров, правоохранительный орган в этом направлении проявляет пассивность. Кроме того, между учреждениями образования и органами полиции не налажено взаимодействие по выявлению интернет-контента, пропагандирующего суицидальный настрой у несовершеннолетних.

Так, полицией региона за последние два года, согласно АИС «Кибернадзор», выявлено только пять интернет-ссылок, тогда как усилиями прокуратуры и учреждениями образования г. Семея установлено порядка 50 таких интернет-контентов. При этом остальные отделы образования в данном направлении бездействуют.

К примеру, мониторинг социальной сети Instagram установил 12,8 тыс. общедоступных публикаций под хэштегом #суицид, #суицидница, #суицидники, а также различные странички «Помоги мне умереть» и другие источники. Подписчиками таких контентов чаще всего являются подростки. В основном активные пользователи – девочки, ленты которых заполнены чёрно-белыми фото с грустным видом и высказываниями о жизни, не имеющей смысла («Привет, депрессия», «Порезы – моя жизнь»).

Группа риска

Представители ведомства напомнили, что в соответствии с Законом РК «О правах ребёнка» государственные органы обязаны защищать детей и подростков от отрицательного воздействия социальной среды, информации, пропаганды и агитации, причиняющих вред их здоровью, нравственному и духовному развитию.

Как сообщил прокурор области, работа психологов школ по определению детей с суицидальными наклонностями ведётся плохо или не ведётся вообще. Она построена лишь на проведении тестирования учеников с использованием неэффективных методик выявления.

Так, 9 % несовершеннолетних, совершивших суицид или попытку, состояли в группе риска. Это свидетельствует о формальном проведении психологами тестирования среди учеников, результаты которого тщательно не изучаются. Как отмечалось, наиболее опасный суицидальный возраст – 16-17 лет. Вторая группа риска – дети в возрасте 13-15 лет и далее несовершеннолетние в возрасте 8-12 лет.

Азамат Тлешев отметил, психологи не владеют знаниями и методиками выявления суицидальных наклонностей. Зачастую, диагностировав психологические проблемы у подростка, они не подключают к работе узких специалистов – суицидологов, психиатров, психотерапевтов, где требуется их вмешательство, что является нарушением требований Правил деятельности психологической службы в организациях среднего образования области.

Поэтому, по его словам, для проведения качественной диагностики и работы с учащимися необходимо создание соответствующих условий для психологических служб, в том числе функционирование кабинетов психологии.

Нужны психологи

Однако нехватка психологов, несоответствие их предъявляемым квалификационным требованиям является одной из основных проблем в осуществлении профилактики подростковых суицидов.

Например, в 12 школах Усть-Каменогорска, где более 30 классов, работают только по одному психологу. В СШ № 29 на протяжении длительного времени не было психолога, в СОШ им. Габдуллина и Тасарык Урджарского района психолог вовсе отсутствует как штатная единица. В 29 колледжах области также нет психологов.

В связи с этим прокуратура ВКО вышла с предложением создать рабочую группу, в которую войдут представители надзорного органа, местных исполнительных органов и других организаций и учреждений.

Рекомендовано местным исполнительным органам и Управлению образования области ввести механизм по стимулированию психологов, разработавших новые методы выявления и профилактики суицида среди несовершеннолетних, в том числе материально.

Управлениям образования и здравоохранения области рассмотреть вопрос по заключению меморандумов о совместной деятельности по выявлению суицидального настроя среди несовершеннолетних и оказанию им квалифицированной психологической (психиатрической) помощи.

Местным исполнительным органам совместно с полицией разработать механизм по взаимоотношению двух органов в части обеспечения кибербезопасности подрастающего поколения, направленного на выявление и искоренение интернет-страниц, пропагандирующих суицид.

Ерик Абитов