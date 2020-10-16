Вовремя оказался рядом 

В Абайском районе водитель пожарной части эвакуировал детей во время пожара.

Нурбол Бекшойнов проводил профилактический обход жилого сектора и увидел дым на территории частного дома на улице Молдагалиева. Он сразу же поспешил на помощь. Оказалось, что в пристройке к дому, где находилась печь, загорелось потолочное перекрытие. В этот момент в доме совершенно одни находились четыре девочки 2008, 2010, 2013 и 2015 года рождения. Нурбол Бекшойнов вызвал пожарных и эвакуировал детей на улицу. Приехавшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали возгорание, причиной которого стало несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Спасатели в очередной раз напоминают родителям, что нельзя оставлять детей дома одних без присмотра, а тем более поручать им самостоятельно топить печь. Топку необходимо прекращать за два часа до сна – за это время дрова успеют прогореть. Ни в коем случае нельзя использовать при растопке легковоспламеняющиеся жидкости, а также дрова, превышающие размер топки. Одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы нужно держать на расстоянии не менее 1,5 метра от печи. Золу, шлак, уголь следует выбрасывать в специально отведённые места.

ДЧС ВКО

Абайский район