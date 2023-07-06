Вовремя обнаружить и вылечить

Благодаря неонатальному скринингу врачам Восточного Казахстана удаётся выявлять серьёзные заболевания у детей на самых ранних стадиях. А в медицине выражение «чем раньше, тем лучше» работает практически всегда.

В Управлении здравоохранения ВКО обсудили вопросы доступности медицинских услуг и возможности совершенствования оказания медпомощи для детей. Как отметила заместитель руководителя ведомства Шолпан Макашева, есть утверждённый Правительством РК специальный план, который включает в себя целый блок мер, направленных на укрепление здоровья детей. И в приоритете находится именно своевременное выявление заболеваний и их лечение на ранней стадии.

– Есть четыре обязательных скрининга для малышей, – рассказала Шолпан Макашева. – Это аудиоскрининг, неонатологический скрининг, когда новорождённых проверяют на фенилкетонурию и гипотиреоз, психофизический скрининг, скрининг на ретинопатию, проверка зрения у недоношенных детей и детей, прошедших через отделение реанимации. Благодаря им можно выявить не только перечисленные болезни и другие пороки развития, но даже предотвратить инвалидность.

В областном управлении здравоохранения рассказали, что республиканская рабочая группа, в которую вошли эксперты проектного офиса по реализации соответствующей дорожной карты, проверила восемь медицинских организаций региона на соблюдение прав детей с ограниченными возможностями на получение медицинской, реабилитационной, социальной помощи и образовательных услуг.

О том, что молодым мамам необходимо обязательно проходить все скрининги, говорит и статистика. За первый квартал 2023 года неонатальным скринингом охвачено более 2200 новорожденных, в результате такого осмотра удалось выявить одного ребенка с фенилкетонурией – это целая группа заболеваний, вызванных нарушением обмена незаменимой аминокислоты фенилаланина, поступающей в организм человека с белковой пищей.

– С целью ранней диагностики заболеваний реализуется программа обследования новорождённых и детей раннего возраста, направленная на раннее выявление наследственных болезней обмена веществ, патологий слуха, отклонений психофизического развития, ретинопатии недоношенных детей, – рассказала главный специалист отдела защиты здоровья матери и ребёнка УЗ ВКО Айжан Комшабаева. – Аудиологическим скринингом охвачено 18034 новорождённых и детей до шести лет. Из них с тугоухостью 1–2 степени выявлены 13 детей, с тугоухостью 3–4 степени – двое. На психолого-медико-педагогическую комиссию направили двух малышей с целью проведения коррекции и определения тактики обучения. На раннее выявление нарушений психофизического развития обследовано 11478 (88,7%) детей в возрасте до трёх лет, и они были выявлены у одного процента проверяемых. Также на раннем сроке офтальмологическим скринингом на ретинопатию охвачено 73 недоношенных ребёнка, родившихся с экстремально низкой и низкой массой тела. Из них оперативное лечение по показаниям провели трём малышам.

В Восточном Казахстане одно из приоритетных направлений развития здравоохранения – это материнство и детство. И потому внимание обращают не только на новорождённых и самых маленьких, но и детей школьного возраста. Для них также проводят скрининги. Профилактические осмотры у подростков имеют свои особенности. Они связаны как с физиологическими чертами растущего организма, так и с психологическими акцентуациями подросткового периода.

– Тинейджеры проходят ежегодный профилактический медицинский осмотр, включающий консультации следующих специалистов: педиатра, детского хирурга, стоматолога, эндокринолога, невролога, травматолога-ортопеда, офтальмолога, оториноларинголога, подросткового психиатра, акушера-гинеколога для девочек, детского уролога-андролога для мальчиков, – рассказала заместитель главного врача поликлиники №2 города Усть-Каменогорска Елена Золотарева. – Среди методов скринингового обследования у подростков используются общие клинические анализы крови и мочи. Общий анализ мочи необходим для раннего выявления признаков глюкозурии, протеинурии, гематурии, лейкоцитурии, бактериурии. Общий анализ крови позволяет определить хронические воспалительные заболевания, анемии и другие.

Как отметила руководитель отдела информирования населения и рассмотрения обращений ФСМС по ВКО Салтанат Адамова, суть школьной медицины состоит в том, чтобы обеспечить нужными медицинскими услугами детей и обеспечить непрерывное наблюдение за состоянием здоровья школьников, при необходимости оказывая своевременную первую помощь.

Дарья Штейн