Вот – новый водопровод

В селе Секисовка происходят положительные изменения в сфере благоустройства.

Местных жителей ожидает улучшение ситуации с водоснабжением – здесь начали прокладывать новый водопровод взамен существующего. Укладку труб и монтаж смотровых колодцев проводят на четырёх улицах села.

Как сообщили в районном акимате, в Секисовке на улице Больничной уже завершены ремонтные работы водопровода протяжённостью 400 метров. Обновлённая сеть также охватит улицы Совхозную, Чапаева, переулок Трансформаторный.

– Реконструкция системы водоснабжения ведётся согласно графику, – прокомментировали в акимате. – В настоящее время подрядной организацией ТОО «Zhanel Holding» проводятся земляные работы на улице Чапаева. Жители остальных улиц получат доступ к воде до конца сентября.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район