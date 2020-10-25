Вот, новый водопровод 

Чистая вода

До конца этого года более трёх тысяч жителей двух населённых пунктов Глубоковского района обеспечат качественной питьевой водой.

Вот, новый водопровод 
An unregulated water source in Shiprock, New Mexico. (Photo courtesy by Nicholas Beltran. All rights reserved) OCT12

В сёлах Тарханка и Уварово близится к завершению строительство централизованных систем водоснабжения по государственной программе развития территорий. 

Строительство водоводов в обоих сёлах было начато в сентябре прошлого года, сдача объектов в эксплуатацию намечена на декабрь 2020 года. 

– В Тарханке установлено ограждение и освещение водозаборных сооружений, подведены сети электроснабжения, завершено строительство контрольно-пропускных пунктов, ведётся обустройство резервуаров. Также предусмотрена установка 346 смотровых колодцев. Протяжённость водопроводных сетей в каждом из этих сёл составит порядка 40 километров. На реализацию проектов выделено и направлено более миллиарда тенге, – пояснил руководитель районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Дамир Ордаханов. 

По его сведениям, в селе Тарханка чистая питьевая вода будет подведена к каждому дому. Новая система водоснабжения охватит более 1800 человек. Стоимость проекта – более 570 миллионов тенге. 

Модернизация системы водоснабжения в селе Уварово обойдётся государственному бюджету почти в 497 млн тенге. Чистой водой здесь обеспечат почти полторы тысячи человек. 

– Система водоснабжения в Уварово предполагает замену изношенных труб на современные, что позволит улучшить качество воды, – говорит Дамир Ордаханов. – Также предполагается обустройство двух резервуаров, объём каждого составляет 150 кубических метров, а также 322 колодцев. 

По окончании строительных работ подрядные организации, согласно договору, выполнят рекультивацию и отсыпку гравием всех дорог, целостность которых в процессе была нарушена. 

Бахыт Сарсембаева 

Аяужан Утеулинова 

Глубоковский район 

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