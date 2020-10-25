Вот, новый водопровод 

До конца этого года более трёх тысяч жителей двух населённых пунктов Глубоковского района обеспечат качественной питьевой водой.

В сёлах Тарханка и Уварово близится к завершению строительство централизованных систем водоснабжения по государственной программе развития территорий.

Строительство водоводов в обоих сёлах было начато в сентябре прошлого года, сдача объектов в эксплуатацию намечена на декабрь 2020 года.

– В Тарханке установлено ограждение и освещение водозаборных сооружений, подведены сети электроснабжения, завершено строительство контрольно-пропускных пунктов, ведётся обустройство резервуаров. Также предусмотрена установка 346 смотровых колодцев. Протяжённость водопроводных сетей в каждом из этих сёл составит порядка 40 километров. На реализацию проектов выделено и направлено более миллиарда тенге, – пояснил руководитель районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Дамир Ордаханов.

По его сведениям, в селе Тарханка чистая питьевая вода будет подведена к каждому дому. Новая система водоснабжения охватит более 1800 человек. Стоимость проекта – более 570 миллионов тенге.

Модернизация системы водоснабжения в селе Уварово обойдётся государственному бюджету почти в 497 млн тенге. Чистой водой здесь обеспечат почти полторы тысячи человек.

– Система водоснабжения в Уварово предполагает замену изношенных труб на современные, что позволит улучшить качество воды, – говорит Дамир Ордаханов. – Также предполагается обустройство двух резервуаров, объём каждого составляет 150 кубических метров, а также 322 колодцев.

По окончании строительных работ подрядные организации, согласно договору, выполнят рекультивацию и отсыпку гравием всех дорог, целостность которых в процессе была нарушена.

Бахыт Сарсембаева

Аяужан Утеулинова

Глубоковский район