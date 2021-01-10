Цифровой Казахстан

Вот и новый бот

10.01.2021
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Информационные технологии прочно укрепились в сфере ЖКХ. Теперь передать показания приборов учёта холодной воды жители Усть-Каменогорска могут при помощи ботов. 

Государственное коммунальное предприятие «Өскемен Водоканал» сообщило о запуске чат-ботов в мессенджерах WhatsApp и Telegram. 

Боты позволяют не только передавать показания счётчиков холодной воды, но и проверять задолженность. Для получения услуг в чат-боте необходимо указать номер лицевого счета. 

WhatsAppбот работает по номеру +7-705-460-58-59. Telegramбот можно найти по имени @ukgvodokanal_bot в самом приложении.  

Жители, столкнувшиеся с какими-либо проблемами в работе виртуальных помощников, могут написать на электронную почту по адресу: info@ukg-vodokanal.kz 

Марина Шевелёва

Фото из открытых источников

 

10.01.2021
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