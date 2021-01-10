Вот и новый бот

Информационные технологии прочно укрепились в сфере ЖКХ. Теперь передать показания приборов учёта холодной воды жители Усть-Каменогорска могут при помощи ботов.

Государственное коммунальное предприятие «Өскемен Водоканал» сообщило о запуске чат-ботов в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

Боты позволяют не только передавать показания счётчиков холодной воды, но и проверять задолженность. Для получения услуг в чат-боте необходимо указать номер лицевого счета.

WhatsApp—бот работает по номеру +7-705-460-58-59. Telegram—бот можно найти по имени @ukgvodokanal_bot в самом приложении.

Жители, столкнувшиеся с какими-либо проблемами в работе виртуальных помощников, могут написать на электронную почту по адресу: info@ukg-vodokanal.kz.

Марина Шевелёва

Фото из открытых источников