Восток на карте будущегоAltainews.kz

К НОВЫМ МАРШРУТАМ



В Восточно-Казахстанской области утверждён План мероприятий по реализации поручений Главы государства по вопросам развития туризма в регионе. Документ учитывает детальную проработку базовых вопросов от инфраструктуры и генеральных планов до инвестиционной привлекательности и цифровых технологий в туризме.



В этом году будет проведена работа по инвентаризации действующих туристических троп и маршрутов, а также по созданию новых направлений. С Минэкологии и природных ресурсов РК достигнута договорённость по созданию десяти туристических троп на территории Маркакольского заповедника. Однако данный вопрос не решается с августа 2024 года.



– Мы просим руководство заповедника решить вопрос обустройства этих троп до начала туристического сезона. В ходе встречи с туристическим сообществом Восточного Казахстана мы заручились их поддержкой в реализации указанного Плана мероприятий.



В Риддере и Катон-Карагайском районе туроператоры и владельцы объектов примут посильное участие в разработке новых турпродуктов, – сообщил на совещании в областном акимате руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Ардак Мадиев.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ



Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поручил акимам городов и районов усилить работу по инвентаризации действующих и созданию новых туристических троп.





До 2029 года Восточный Казахстан планирует привлечь 650 тысяч туристов. Это примерно на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. Такие цифры привёл руководитель УПИИР ВКО Ардак Мадиев на совещании в областном акимате.



По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году ВКО посетили 428 тысяч туристов, из них 18 тысяч – иностранцы. В отрасль инвестированы 15 миллиардов тенге, завершено строительство пяти люксовых экоотелей и туристических баз. На 8 миллиардов тенге оказаны услуги по проживанию, а номерной фонд вырос более чем на 500 мест.



Ремонт дорог к турдистинациям охватил 121 километр трасс, в этом году приступят к асфальтированию уже небольших участков дорог, непосредственно ведущих к популярным туробъектам. На май текущего года запланирован запуск строительства аэропортов в Катон-Карагайском и Зайсанском районах.



– Сейчас мы прорабатываем вопрос о включении в событийный график Всемирной туристской организации международного «Фестиваля рафтинга» в Катон-Карагайском районе и «Шығыс салбурыны» в Уланском районе. Это мощный инструмент привлечения туристов, – сообщил Ардак Мадиев.



СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ



В целях развития сельского туризма по программе «Ауыл аманаты» в 2024 году выделены 468 миллионов тенге на кредитование 27 проектов. Данная работа будет усилена в текущем году, на поддержку туристических проектов районов выделят 1,5 миллиардов тенге.



Между тем, значительная часть предпринимателей продолжают работать в тени, избегая налоговой и статистической отчётности. Проверки в прошлом году в туристических зонах районов Алтай, Самар и Уланского выявили свыше ста недобросовестных предпринимателей, более половины из них привлечены к административной ответственности.



По итогам совещания глава региона Нурымбет Сактаганов поручил усилить контроль за нелегально работающими туристическими объектами и рассмотреть возможность увеличения финансирования для развития туризма.



НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ



Руководитель Антикоррупционной службы ВКО Денис Шакенов, со своей стороны, озвучил результаты внешнего анализа в сфере туризма на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Так, в ВКО вскрыли факты возмещения затрат по туристическим объектам, которые были построены до января 2022 года, тогда как по закону субсидии могут выдаваться лишь на объекты, возведённые после этой даты. Тем не менее, бюджетные миллионы были направлены на поддержку уже давно действующих комплексов в общей сумме более 500 миллионов тенге.



Проверка также помогла выявить целый ряд недочётов в процессе лицензирования туроператоров и случаи неправомерного ограничения доступа к туристическим объектам и взимания платы с отдыхающих без законных оснований. В Антикоре отметили, что по всем выявленным фактам материалы направлены в компетентные органы, а вопрос о привлечении виновных к ответственности уже рассматривается.

Altainews.kz