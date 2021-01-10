Выборы-2021

Восточный Казахстан вошёл в число регионов с наибольшей избирательной активностью

10.01.2021
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В течение всего дня, с 7.00 до 20.00, в Казахстане проходили выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты городов и районов. Сейчас выборы официально завершены, члены избирательной комиссии проводят итоговый подсчёт голосов.

По информации Центральной избирательной комиссии, согласно данным, представленным  избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения, столицы по состоянию на 20.00, избирательные бюллетени получили 63,1% от общего количества избирателей, включённых в списки. В Восточном Казахстане явка избирателей составила 72,4%.

Напомним, в регионе функционировали более тысячи избирательных участков, где были обеспечены все санитарно-эпидемиологические нормы, чтобы каждый житель области мог без риска для здоровья реализовать своё избирательное право.

В настоящий момент члены избирательной комиссии подводят итоговый подсчёт голосов. Предварительные итоги выборов депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты городов и районов будут известны в полночь.

10.01.2021
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