Восточное сафари и десерт для туристов

Развитие агротуризма, возрождение народных традиций производства и глубокой переработки мёда, выпуск оригинальной готовой продукции из него входят в число главных задач предпринимателя Алмаса Сетербаева, а также его близких коллег – энтузиастов и единомышленников.

Для Алмаса Сетербаева одинаково близки два интересных и взаимосвязанных направления – туристическое и медовое. Он сразу признаётся, что любит путешествия, поездки, в ходе которых всегда узнаёт что-то новое, прежде неведомое. Причём, подобное увлечение полностью разделяет его семья, с удовольствием отправляющаяся в совместные странствия без долгих раздумий и сборов. Это одна из отличительных особенностей новой генерации казахстанцев, лёгких на подъём, мыслящих нестандартно.

Память детства

Пристрастие к древнему медовому промыслу также объясняется довольно просто. По словам нашего героя, пчеловодом с давних пор был его отец, поэтому для него эта удивительная отрасль является родной стихией.

– Можно сказать, что я с самого детства варился в этом котле, оттого всё, связанное с пасекой и пчёлами, для меня близко и понятно до мелочей, – рассказывает Алмас Сетербаев. – Главное, что я буквально пропитан духом, атмосферой, царящей в среде пасечников-профессионалов. Имея полное представление о прошлом, традициях, также о перспективах древней профессии и отрасли в целом, решил по возможности внести свой вклад в её развитие.

Добавим, что когда речь заходит о двух названных сферах экономики – туризм и пчеловодство, то здесь ключевую роль играет среда обитания, удобная локация. Проще говоря, условия для работы, а ещё вернее, бизнеса. В этом плане Восточный Казахстан подходит как нельзя лучше для реализации проектов в сфере туризма и пчеловодства.

– Родился я и вырос в Урджарском районе, где тоже прекрасная природа, очень комфортный климат для растениеводства, садоводства, огородничества, – говорит собеседник. – Своего рода оазис, где весной наблюдается буйное цветение растений, плодовых деревьев. Не нужно забывать, что урджарская земля является родиной казахстанского апорта. Это большое раздолье для пчёл.

Потом сложилось так, что жил и работал в Астане и Алматы, есть опыт работы в государственных структурах. А ещё чёткое и ясное понимание, чем бы ты ни занимался, надо всё делать, в первую очередь, грамотно и законно. В любом виде бизнеса без этого никак не обойтись. По этому пути двигаться значительно труднее, но иначе нельзя, если задуматься о долговременной перспективе. Сегодня мы не получаем прибыль, или даже небольшой доход, чтобы выходить по крайней мере, как говорится, по нулям.

Ближе к пчёлам

По словам нашего героя, в настоящее время вместе с семьёй он проживает в Усть-Каменогорске, рабочий офис находится в пригородном селе Ушаново Глубоковского района. В будущем есть намерение присмотреть подходящее жильё для аренды непосредственно в сельской местности. Так будет удобнее добираться до места работы, экономить драгоценное время, оперативно решать любые вопросы. Бытовые трудности энтузиаста не пугают, достаточно вспомнить, что он в своё время решился, движимый своей мечтой, переехать из крупного мегополиса в регион.

– Наше дело тесно связано с пчеловодами, пасеками и мёдом, поэтому мы должны находиться как можно ближе, – продолжает Алмас. – Сотрудничаем непосредственно с ними, потому что нам нужна продукция для переработки. В свою очередь, им тоже необходим сбыт мёда, производимого на пасеке, на взаимовыгодных условиях. В этом заключается для нас гарантия покупки качественной продукции, а для них возможность стабильной продажи.

Отмечается, что со временем к партнёрству, возможно, подключится большее число пасечников, если потребуется больше сырья для перспективного медового производства.

Ещё добавим, что мёд сам по себе является готовым к употреблению натуральным и ценным продуктом. Какую из него товарную линейку можно в будущем производить?

– Различных идей в этом направлении очень много, – отвечает герой нашего повествования. – Если обращаться к истории, то у многих народов существует своеобразная культура потребления мёда, разных блюд на его основе, выпечки, прохладительных напитков, лечебных настоек и вытяжек. Широко известные целебные свойства медовой продукции, побочных продуктов пчеловодства являются необходимыми элементами системы правильного питания. Давно не секрет, что в сугубо косметических целях также не чуждо использование его как природного сырья для изготовления лечебных мазей, специальных кремов, в их изготовлении используется даже ценный пчелиный яд.

Медовые конфеты?

Чтобы привлекать и заинтересовать туристов, сейчас многие вполне обоснованно включают в свои программы посещение пасеки, демонстрацию работы пчеловодов и их крылатых тружениц, медовой продукции, различных медоносных растений, домиков апитерапии. И это далеко не внове для жителей Восточного Казахстана, которых трудно чем-то удивить, вызвать культурный шок. Есть задумки организовать в области специальный музей, посвящённый истории, сегодняшнему дню пчеловодства, специалистам, фанатично преданным делу всей жизни.

– К примеру, мы хотим из мёда выпускать конфеты, а также разную медовую продукцию, повышающую тонус, укрепляющую иммунитет, – делится мыслями Алмас. – Только существенная разница будет состоять в том, что у нас планируется применение натурального, экологически чистого сырья без какой-либо химии или иных добавок. Благо, недостатка в подобных природных ингредиентах в Восточном Казахстане, как родине пчеловодства и центре развития уникальной отрасли, сейчас нет по определению. Возьмём хотя бы лекарственные растения, необходимые для производства наряду с мёдом. Здесь опять же не надо забывать о наличии определённых ограничений, потому что ряд ценных растений внесён в Красную книгу. Выход некоторые находят в искусственном выращивании различных эндемичных видов, охраняемых государством. Потому каналы закупа и поставок лекарственных растений должны быть надёжными в полном соответствии со всеми буквами законов, выгодными для нас и для поставщиков.

Между тем, по его утверждениям, взяться за новое дело, не обещающее быстрой прибыли, сиюминутной отдачи, помогает вера в правильность выбранного курса. С другой стороны – поддержка единомышленников, вместе с которыми разработан и реализуется этот проект.

– Нас четверо друзей, вполне уверенных в успехе начатого дела, хотя приходится пока непросто, – говорит Алмас Сетербаев. – Они проживают в Алматы и Астане, а я нахожусь здесь, но не чувствую себя оторванным от привычной и комфортной жизни на юге страны. Нам некогда грустить или скучать, мы всегда находимся в движении, поисках, работе. В нашей совместной компании ТОО «Global Invest International» я работаю заместителем директора, одновременно являюсь заместителем директора республиканской ассоциации по развитию агротуризма. По производственной необходимости, связанной с одной и другой сферой деятельности, регулярно бываю в разъездах. Работа в современном ритме требует мобильности, самоотдачи, без которой не обойтись и в любом другом деле. Помогают навыки, обретённые в государственных структурах, специальные знания и компетенции, которые необходимо постоянно пополнять, стремиться к новому.

На вкус и цвет

В любом деле всегда найдутся определённые нюансы, считают специалисты, да и непрофессионалы с ними согласны. Сколько людей – столько мнений, вкусов и предпочтений. В ВКО просто грех не продвигать явные бренды в интересах местных жителей и гостей региона. Иногда даже они не всем и не везде могут оказаться по вкусу, если с малых лет человек не приучен потреблять мёд. Люди со стороны в Восточном Казахстане сразу замечают, что очень часто на столах присутствует мёд в виде обязательного угощения. Тогда как на родине у себя гости привыкли к другим сладостям, исходя из своих традиций, народной кухни, природных условий, различий в региональной экономике, культуре.

Бывает, что у некоторых аллергия от употребления медовой продукции, но в целом она абсолютно безвредна. Сегодня в кулинарном искусстве происходит настоящий бум, когда в народную кухню проникают всевозможные новинки из других стран и континентов. Метаморфозы случаются на каждом шагу, поскольку всё, что связано с едой и заботой о здоровье, оказалось вдруг запредельно демократичным, не признающим границ и расстояний. В частности, кулинарная индустрия добывает звонкую монету на простых вещах, в чём прежде не подозревали экспортный и импортный потенциал, раскрывающийся теперь с необычной стороны.

Многим, кто посещает Восточный Казахстана, часто заказывают в качестве универсального сувенира и сладкого гостинца привезти алтайский мёд и продукцию пчеловодства, обладающую целительной силой и энергией. Между тем всё это является визитной карточкой региона, делающей его узнаваемым и хорошо запоминающимся. В этом абсолютно убеждён Алмас и его единомышленники.

Таир Сапаргалиев

Фото из семейного архива Алмаса Сетербаева