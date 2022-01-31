Восстановиться после болезни

40 лечебных учреждений будут оказывать бесплатную реабилитационную помощь жителям региона в этом году.

Важность медицинской реабилитации трудно переоценить. После перенесённых травм и тяжёлых болезней человеку необходимо вернуться к привычному образу жизни, восстановить утраченные способности. Порой люди пренебрегают этим этапом лечения, ошибочно полагая, что это дорого и недоступно.

Одним из положительных факторов реализации системы ОСМС является увеличение финансирования медицинской реабилитации и, соответственно, возможности её получения пациентами.

О том, где восточноказахстанцы могут получить восстановительное лечение и реабилитацию, рассказала главный внештатный реабилитолог области Толкын Секеева.

– В 2022 году государственный заказ на оказание восстановительного лечения и реабилитации получили 40 лечебных учреждений области. Из них 15 учреждений – в Усть-Каменогорске, столько же – в Семее, а также десять районных поликлиник и дневных стационаров. В прошлом году таких медучреждений было 32. Реабилитационная помощь детскому населению сегодня оказывается в трёх организациях области. 17 учреждений являются частными, – сообщила Толкын Секеева.

Увеличение количества поставщиков восстановительного лечения, по её словам, обеспечит шаговую доступность населению, а качество оказываемой помощи значительно снизит инвалидизацию среди пациентов.

Также остаётся доступной по линии ОСМС медицинская реабилитация после перенесённой коронавирусной инфекции.

– Жителям региона, перенёсшим ковид, для получения медпомощи нужно обратиться к своему лечащему врачу в поликлинике, – поясняет Толкын Секеева. – Он даст направление на консультацию врача-реабилитолога или мультидисциплинарной группы, которые проведут оценку состояния пациента и подберут необходимый курс восстановительных мероприятий. Комплекс лечебных процедур направлен на нормализацию дыхания, снижение осложнений, улучшение качества жизни и облегчение симптомов беспокойства и депрессии.

Медицинская реабилитация, в зависимости от степени функциональных нарушений, может проводиться как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.

Аида Жумекенова

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