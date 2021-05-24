Восстановить справедливость

В Восточно-Казахстанской области ведут сбор информации о нереабилитированных жертвах политических репрессий.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 24 ноября 2020 года № 456 создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Её основная задача – восстановление исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политических репрессий советского периода.

В области созданы региональная комиссия и рабочие группы по полной реабилитации жертв политических репрессий.

Для сбора информации о нереабилитированных гражданах, репрессированных по политическим мотивам в советский период, и пострадавших от них создан портал «Поиск нереабилитированных жертв политических репрессий» для дальнейшего рассмотрения материалов государственной комиссией.

Граждан, обладающих информацией о репрессированных родственниках, близких людях, нереабилитированных по тем или иным причинам, просят размещать сведения о них в соответствующий раздел портала «Центр электронных услуг».

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников