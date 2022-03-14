Традиции

«Воспитаешь дочь – воспитаешь целый народ»

14.03.2022
647

В Жарминском районе выбрали самую красивую, обаятельную и талантливую девушку.

В районном Доме молодёжи прошёл конкурс «Көктем аруы-2022».

Казахская народная пословица гласит: «Воспитай сына и воспитаешь мужчину, воспитай дочь и воспитаешь целый народ». Поэтому неслучайно казахи издревле придавали огромное значение воспитанию именно девочек. Бесспорной истиной считалось, что они – будущие матери, хранительницы очага, счастья и благополучия, от которых зависит воспитание и судьба народа.

– В современном мире становится сложным сохранить самобытность национальной культуры, поэтому мы решили этим свежим форматом приобщить молодое поколение к познанию, уважению и сохранению национальных традиций, культурного наследия Великой степи, – отметили организаторы.

В борьбе за главный титул свою красоту и качества, присущие казахской девушке, продемонстрировали 12 самых прекрасных, обаятельных и талантливых юных жительниц района.

Девушки с большой ответственностью отнеслись к мероприятию: заранее готовились к выступлениям, колдовали над своими кулинарными шедеврами, вышивали, вязали, рисовали, ежедневно репетировали.

Конкурс включал пять этапов: презентация, шоу талантов, интеллектуальный баттл, конкурс поделок и кулинарный поединок.

Подобные культурные мероприятия у местных жителей пользуются большим успехом. Вот и на этот раз в актовом зале не было свободных мест. Зрители активно поддерживали конкурсанток. Одни подготовили плакаты, другие – кричалки. Всё это ради главных героинь весеннего вечера.

По итогам конкурса Гран-при жюри и зрители единодушно присудили Перизат Куатбек.

– Очень счастлива, – поделилась своими эмоциями победительница. – Не ожидала, что сумею выиграть – здесь столько красивых и талантливых девушек! Большое спасибо организаторам, родителям и друзьям.

Также ценными призами и дипломами были отмечены Алина Буланбаева, Еркежан Шарипжанова, Гулим Темиргалиева, Акку Акбарова, Молдир Ахметкали, Токжан Болаткызы, Анеля Жумабек, Аида Аскарова, Айдана Дуйсенгали, Сабина Турсынхан, Акерке Кайыргазы.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район

14.03.2022
647

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