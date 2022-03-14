«Воспитаешь дочь – воспитаешь целый народ»

В Жарминском районе выбрали самую красивую, обаятельную и талантливую девушку.

В районном Доме молодёжи прошёл конкурс «Көктем аруы-2022».

Казахская народная пословица гласит: «Воспитай сына и воспитаешь мужчину, воспитай дочь и воспитаешь целый народ». Поэтому неслучайно казахи издревле придавали огромное значение воспитанию именно девочек. Бесспорной истиной считалось, что они – будущие матери, хранительницы очага, счастья и благополучия, от которых зависит воспитание и судьба народа.

– В современном мире становится сложным сохранить самобытность национальной культуры, поэтому мы решили этим свежим форматом приобщить молодое поколение к познанию, уважению и сохранению национальных традиций, культурного наследия Великой степи, – отметили организаторы.

В борьбе за главный титул свою красоту и качества, присущие казахской девушке, продемонстрировали 12 самых прекрасных, обаятельных и талантливых юных жительниц района.

Девушки с большой ответственностью отнеслись к мероприятию: заранее готовились к выступлениям, колдовали над своими кулинарными шедеврами, вышивали, вязали, рисовали, ежедневно репетировали.

Конкурс включал пять этапов: презентация, шоу талантов, интеллектуальный баттл, конкурс поделок и кулинарный поединок.

Подобные культурные мероприятия у местных жителей пользуются большим успехом. Вот и на этот раз в актовом зале не было свободных мест. Зрители активно поддерживали конкурсанток. Одни подготовили плакаты, другие – кричалки. Всё это ради главных героинь весеннего вечера.

По итогам конкурса Гран-при жюри и зрители единодушно присудили Перизат Куатбек.

– Очень счастлива, – поделилась своими эмоциями победительница. – Не ожидала, что сумею выиграть – здесь столько красивых и талантливых девушек! Большое спасибо организаторам, родителям и друзьям.

Также ценными призами и дипломами были отмечены Алина Буланбаева, Еркежан Шарипжанова, Гулим Темиргалиева, Акку Акбарова, Молдир Ахметкали, Токжан Болаткызы, Анеля Жумабек, Аида Аскарова, Айдана Дуйсенгали, Сабина Турсынхан, Акерке Кайыргазы.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район