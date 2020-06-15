Воспевая красоту степных просторов

Какая школа искусства кюя особо популярна в Восточном Казахстане? С какого возраста ребенка следует обучать игре на домбре?

По инициативе Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А. С. Пушкина состоялась онлайн-встреча с главным дирижером оркестра казахских народных инструментов им. Байжигита Шалкаром Рысхановым «Современный Алтай-Тарбагатайский стиль исполнения кюев».

Главный гость мероприятия – уроженец села Акжар Тарбагатайского района, создатель и руководитель фольклорного ансамбля «Жігер». В 2012 году он был награжден премией акима области за вклад в развитие культуры и искусства в номинации «Народное творчество». До назначения на ныне занимаемую должность Шалкар Рысханов руководил фольклорным ансамблем «Алтай».

Вместе с десятками музыкантов он продолжает радовать ценителей искусства репертуаром, богатым произведениями отечественных и зарубежных композиторов-классиков.

В ходе прямого эфира в Instagram профессиональный музыкант сыграл несколько кюев, а также рассказал об истории развития казахской народной музыки в Восточном Казахстане и творчестве кюйши-композитора Байжигита, в честь которого назван оркестр. Особый интерес вызвали его пояснения об особенностях локальных стилей, так называемых инструментальных

пьес.

– Искусство исполнения кюя – это бесценное духовное наследие казахского народа. Сыграть это музыкальное произведение можно на домбре, кобызе и сыбызгы, – пояснил Шалкар Рысханов. – Известны семь основных школ искусства кюя. Эта классификация касается лишь игры на домбре.

Среди этих школ есть Западно-Казахстанская, Аркинская, Каратауская, Жетысу, Алтай-Тарбагатайская, Присырдарьинская и современная школа искусства кюя.

– Особо стоит выделить Алтай-Тарбагатайскую школу. Название определено по географическому признаку. То есть она основана на стиле исполнения кюев музыкантов, проживавших в этой местности, – сказал Шалкар Рысханов. – Глубокое изучение особенностей этой школы требует много времени, усилий и комплексного подхода.

По его словам, отличительные черты этой школы отражаются в музыкальном искусстве не только Восточного Казахстана, но и Китая, Алтайского края Российской Федерации, а также Баян-Улгийского аймака Монголии.

Также дирижер рассказал о наших-земляках, вносящих вклад в возрождение и развитие казахской народной музыки. В их числе кюйши, старший преподаватель Казахской национальной консерватории

им. Курмангазы Мурат Абугазы, выпустивший в 2010 году книгу «Шығыстың шыңырау күйлері», заслуженный деятель культуры РК, профессор Казахской нацио-

нальной консерватории им. Курмангазы Билал Искаков. Он также издал немало трудов об Алтай-Тарбагатайской школе искусства кюя.

Посредством кюя можно описать многогранную картину жизни кочевников и красоту степных просторов, пересказать свои мысли без слов. Поэтому нужно всеми силами способствовать сохранению музыкального наследия и передать его молодому

поколению.

– Ребенка нужно обучать игре на домбре с шести-семи лет. Иногда некоторые люди, толком не разобравшись, говорят детям, что у них нет слуха, таланта. Это не так. Способности есть у всех. Так мы лишь загоняем себя в рамки, не раскрывая собственный потенциал, – подытожил Шалкар Рысханов.

Гульжан Естаева

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