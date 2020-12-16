Воспевая красоту родного края 

В регионе выбрали лучшего молодого акына.

Восточно-Казахстанская областная детско-юношеская библиотека совместно с Ertis kontsert организовали областной поэтический онлайн-батл среди молодых акынов «Ертістің бойы – есіл жыр», посвящённый двум знаменательным датам – Дню независимости Республики Казахстан и 175-летию Абая Кунанбайулы.

Шестнадцать красноречивых и талантливых акынов сражались за звание лучшего. В этот день звучали произведения собственного сочинения, воспевающие красоту родного края и успехи, которых добилась наша страна в эпоху независимости.

Соревнуясь друг с другом, один из двух участников проходил в следующий этап соревнований. Импровизированное состязание молодых акынов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли: директор Восточно-Казахстанского областного филиала Союза писателей Казахстана Алибек Кантарбаев; поэт, руководитель отдела культуры и развития языков города Усть-Каменогорска Калкаман Сарин; член Союза журналистов Казахстана, поэт, журналист Муратхан Кенжеханулы; журналист, шеф-редактор казахской редакции телеканала Altai Азамат Касым; акын, отличник культуры Республики Казахстан Куралай Камалиева.

По итогам поэтической дуэли третье место и денежный сертификат на сумму 50 тысяч тенге получили Тасқын Болатұлы и Жасұлан Мақаев. Второе место и 70 тысяч тенге по праву достались Бағжан Елсінбекқызы. Победителем батла – обладателем кубка «Үздік ақын» и ста тысяч тенге стал Оразай Жеңісұлы.

– Мероприятие прошло в онлайн-формате, но от этого не стало менее масштабным, – поделился мнением один из акынов Тасқын Болатұлы. – Для состязания выбрали сильнейших соперников и, несомненно, победил достойный. Хочу выразить организаторам благодарность за возможность участвовать в подобных поэтических батлах.

Добавим, что другие участники также не остались без поощрительных призов – им вручили дипломы и денежные сертификаты на 10 и 20 тысяч тенге.

Дарья Рокотова

Фото Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки