Воспевая красоту Алтая

Участниками международного айтыса в Катон-Карагайском районе стали 16 акынов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Монголии.

Посмотреть и послушать популярных айтыскеров и поддержать своих кумиров собрались не только жители села, но и гости из всех уголков ВКО и других регионов Казахстана. Можно с уверенностью сказать, что праздник для любителей словесных состязаний у подножия Алтайских гор прошёл на ура.

– Этот фестиваль носит название «Алтайдай жер қайда?!» не случайно. Наш район славится не только своей природой. На сакральной земле Катон-Карагая выросло не одно поколение поэтов, писателей, акынов, прославивших наш край далеко за пределами Казахстана. Также немало среди наших земляков и крупных бизнесменов, которые и стали инициаторами проведения такого масштабного мероприятия, – говорит аким Катон-Карагайского района Дилдар Каликан.

Ведущий айтыса, поэт, публицист и заслуженный деятель Республики Казахстан Жүрсін Ерман также отметил, что проведение подобного мероприятия в таком живописном крае вдохновляет айтыскеров.

– Прекрасная идея провести айтыс на сакральной земле Катон-Карагая. Отрадно видеть, что с каждым годом уровень айтыскеров заметно растёт. Об этом говорит и возросшая популярность айтыса среди населения, – отметил Жүрсін Ерман.

Айтыс – это песенный диалог между акынами, который они начинают с приветствия друг друга, слушателей, подначивают соперника в шуточной форме. Основными темами нынешних словесных поединков стали не только природа Катон-Карагая и гостеприимство его жителей, но и проблемные вопросы района.

Во второй половине дня, когда начали своё выступление пять пар финалистов, погода внесла свои коррективы. Поднялся сильный ветер, а затем начался проливной дождь. Но даже прохлада, пришедшая вслед за дождём, не смогла остудить пыл выступающих, и они продолжили свою словесную дуэль на радость зрителям. К слову, последние тоже остались на своих местах, плотнее укутавшись в куртки и дождевики, любезно предоставленные организаторами мероприятия.

Обладателем Гран-при и пяти млн тенге по итогам напряжённого состязания стал акын из Зайсанского района ВКО, корреспондент районной газеты «Достық» Ардабек Ақбабаұлы. Первое место и приз в размере двух млн тенге достались трёхкратному обладателю «Алтын домбыра» Мухтару Ниязову из Кызылординской области. Второе место разделили между собой Еркебулан Кайназаров из ЮКО и Рустем Кайыртайулы из области Абай. Каждый из них получил по одному млн тенге призовых. На третьем месте также оказались два акына, Талгат Орынбеков из Узбекистана и Казырет Бердихан из Алматинской области, получившие в качестве награды по пятьсот тысяч тенге. Остальные участники айтыса получили поощрительные призы в размере от трёхсот до четырёхсот тысяч тенге.

Главной целью прошедшего мероприятия, по словам организаторов – Фонда устойчивого развития сельских территорий, является привлечение туристов в регион, приобщение местных жителей и гостей к богатой истории края.

Аяужан Утеулинова

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