Воспевал мечту народа

В Усть-Каменогорске подвели итоги областного онлайн-конкурса, посвящённого 175-летию Жамбыла Жабаева.

В конце января Восточно-Казахстанский музей искусств объявил о начале конкурса на лучшее чтение произведений известного поэта Жамбыла Жабаева.

Организаторы хотели, чтобы таким образом учащиеся школ области поближе познакомились с биографией и творчеством акына-импровизатора. Можно сказать, что цель была достигнута, так как в состязании чтецов приняли участие более 40 ребят в возрасте от 12 до 16 лет из Катон-Карагайского, Уланского, Курчумского районов, Усть-Каменогорска и даже Алматинской области.

– Часто мы говорим, что молодёжь интересуют только гаджеты и Интернет, но это не так. Молодые люди увлекаются и чтением, поэзией. Это очень радует, – отметила директор ВКМИ Бекайым Уябаева. – Также стоит учитывать, что именно благодаря Всемирной сети в нашем конкурсе смогли принять участие школьники из отдалённых районов.

По правилам конкурса участникам следовало выразительно прочитать стихотворение, записать это на видео, а после отправить видеоролик организаторам. Все творческие работы ребят были опубликованы на странице музея в Instagram. Призёров и победителей определили по количеству лайков.

Итоги онлайн-конкурса были объявлены на торжественном мероприятии «Өлеңін халыққа арнаған», прошедшем в Восточно-Казахстанском музее искусств. В целях соблюдения карантинных мер был приглашён ограниченный контингент представителей сферы культуры.

На мероприятии гостей познакомили с историей жизни и творчества Жамбыла Жабаева. Их вниманию была представлена литературно-музыкальная композиция на казахском и русском языках.

Порадовали зрителей своим выступлением преподаватели и студенты Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных, а также студенты Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова. В их исполнении прозвучали стихи и песни Жамбыла – «Жиырма бес», «Угәй-әй», «Ленинградтық өренім», «Ақындарға арнау».

После прошло награждение победителей и призёров конкурса. Однако многие конкурсанты не смогли приехать в музей и следили за торжественным событием с помощью онлайн-трансляции в социальных сетях. Свои заслуженные грамоты и благодарственные письма они смогут забрать в любое другое время.

Всё же некоторым ребятам удалось посетить мероприятие. Среди них – ученица седьмого класса КГУ «Школа-центр дополнительного образования № 19» акимата г. Усть-Каменогорска Валерия Бокова. Для участия в конкурсе она прочитала наизусть стихотворение «Абайдың суреті» на казахском языке. Оказалось, школьница часто проводит своё время за чтением казахской литературы.

– Люблю творчество Жамбыла Жабаева. Также мне нравятся произведения Абая Кунанбайулы, – поделилась Валерия.

По результатам онлайн-конкурса третье место заняли Инкар Жарыскан и Инабат Серик из Усть-Каменогорска. Второе место разделили Мадина Бакытбекова, Назерке Туйебаева и Аспандияр Амангажы также из областного центра. На высшей ступени пьедестала – Акбота Ермек из Усть-Каменогорска и Айбек Жантыкеев из Курчумского района.

Отметим, мероприятие прошло в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева