Восхищаемся и гордимся!

В Усть-Каменогорске в честь Международного женского дня в большом зале «Ертiс концерт» состоялся праздничный вечер.

Хорошее настроение и внимание милым дамам дарили уже на входе в концертный зал – каждой женщине вручили по букету нежных весенних тюльпанов.

В торжественной обстановке аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поздравил всех женщин с праздником.

– От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём, – сказал Даниал

Ахметов. – Вы – наша гордость, главное богатство и верная, надёжная опора. С присущей вам ответственностью, мудростью вы воспитываете детей, сохраняете семейный очаг, достигаете профессиональных высот. Я обращаюсь со словами искренней признательности к многодетным матерям. Своей любовью, заботой о детях вы закладываете фундамент успешного будущего нашей страны.

Глава региона также отметил, что современные женщины трудятся и добиваются успеха во всех сферах.

Это свидетельствует о возрастающем влиянии прекрасной половины человечества на жизнь общества и государства, об их активности и открытости новым инициативам.

– Дорогие наши женщины! Мы искренне гордимся вашими впечатляющими успехами в профессиональной и общественной деятельности, восхищаемся мудростью, терпением, тактом и душевной чуткостью, – подчеркнул аким области. – Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Исполнения всех заветных желаний.

Праздничную атмосферу присутствующим подарили приглашённые звёзды Республики Казахстан. Под чарующую живую музыку симфонического оркестра акима ВКО выступили оперные певцы Медет Чотабаев, Галина Чеплакова, Азат Малик, Азамат Желтыргузов, победитель телевизионного музыкального проекта «Х Factor»

IX сезона Мирас Ерболов, а также творческие коллективы области.

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Глава региона в рамках празднования Международного женского дня встретился с мамами наших известных земляков – спортсменов и спортсменок: Ольги Рыпаковой, Елизаветы Матвеевой, Дарына Аскербека. Это те женщины, чьи дети проявили стойкость, мужество и отвагу при спасении людей – на встрече присутствовали мама Асыла Берикова, который предотвратил падение ребёнка с пятого этажа, мама Виктора Землянухина, который спас тонущую девочку, мама Вячеслава Головы – юноши, сумевшего уберечь жителей целого подъезда от пожара.

– Дорогие мамы, вы воспитали настоящих героев нашего времени, – сказал аким области.

Отдельную благодарность аким области выразил женщинам, которые посвятили жизнь воспитанию не только своих детей – воспитателям, школьным учителям, преподавателям колледжей и вузов.

Лилия Дроздова, Дарья Штейн