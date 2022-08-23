В областной прокуратуре рассмотрели вопросы трудоустройства осуждённых, отбывающих наказание в учреждениях Департамента уголовно-исполнительной системы по (ДУИС) ВКО.

В заседании приняли участие руководители ДУИС по ВКО, Департамента по чрезвычайным ситуациям, представители РГП «Еңбек-Өскемен», РГК «Шығыс», уполномоченных государственных органов, акимата Усть-Каменогорска, крупных предприятий региона, директор НПП «Атамекен».

– В нашем регионе, без учёта области Абай, функционирует шесть исправительных учреждений. В них содержатся более 2700 осуждённых, поэтому вопрос их занятости в местах лишения свободы для нас особо актуален, – отметил заместитель прокурора ВКО Ерлан Андабаев.

По его словам, в настоящее время на территории области при исправительных учреждениях функционирует РГП «Еңбек-Өскемен», 65 индивидуальных предпринимателей обеспечили работой около двух тысяч осуждённых.

В исправительных учреждениях организованы производства по выпуску строительных материалов, шлакоблоков, газоблоков, пескоблоков, пластиковых окон, дверей, корпусной и мягкой мебели, изделий из дерева, металлоконструкций, швейных изделий и других товаров, а также действуют СТО.

При этом имеются пустующие производственные помещения общей площадью более 8 тысяч кв. м, где также можно наладить выпуск какой-либо продукции. Кстати, цена продукции, выпускаемой на этих предприятиях, ниже среднерыночной. Однако не всем об этом известно.

По информации заместителя руководителя ДУИС по ВКО Марата Сайтахметова, за семь месяцев этого года работающим осуждённым выплатили более 300 миллионов тенге заработной платы. Практически 40 процентов от этого объёма пошло на возмещение исковых обязательств перед государством и потерпевшими.

Юрий Пааль