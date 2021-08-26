Вопросы особого значения

Главными в повестке дня на заседании областного акимата стали вопросы сразу четырёх сфер – образования, здравоохранения, транспорта и сельского хозяйства.

Остались считанные дни до начала нового учебного года. По информации руководителя Управления образования Сайрангуль Жумадиловой, в ВКО функционирует 647 школ, в которых готовы к любому формату обучения.

Однако этот год начнётся в оффлайн-режиме со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. К слову, на обеспечение школ масками, санитайзерами, антисептическими ковриками и дезинфицирующими средствами выделено 614 миллионов тенге.

– В области 3020 детей из 220 населённых пунктов, где нет школ. Их будут подвозить к 134 организациям образования на 195 автобусах, – сообщила Сайрангуль Жумадилова. – В этом году за счёт средств областного бюджета дополнительно приобретено ещё 26 автобусов на сумму 383 миллиона тенге.

Отметим, что образовательные учреждения оснащены 52 тысячами единиц компьютерной техники. На один компьютер приходится три ученика, это очень хороший показатель. Аким ВКО Даниал Ахметов отметил, что необходимо углублять знания учеников в отрасли программирования и цифровизации.

– Надо сделать программу расширенной, – сказал глава региона. – Что касается школьных автобусов – определите, сколько их ещё нужно докупить.

В числе актуальных вопросов – повышение квалификации врачей, в частности в области кардиологии и кардиохирургии, неврологии, нейрохирургии и онкологии.

Было отмечено, что в области повысился показатель смертности от болезней системы кровообращения.

– Количество врачей, специализирующихся на болезнях системы кровообращения, достаточно, – отметил глава региона. – Почему тогда сегодня мы имеем такие высокие показатели? Нет должного уровня квалификации специалистов? Тогда нужно активизировать обучение врачей за рубежом. Пока не появятся высококвалифицированные кадры, современное оборудование, которое у нас есть, будет работать не в полную силу.

Руководитель Управления здравоохранения Ермек Омарбеков отметил, что в ближайшее время специалисты отправятся повышать квалификацию в ведущие зарубежные клиники. На эти цели выделен 841 миллион тенге.

Помимо этого, аким области поручил решить вопрос с дефицитом медицинских кадров. Так, в области не хватает 323 специалиста, из них 78 – в сельской местности. Прибывших в регион врачей необходимо обеспечить жильём по программе «Одноэтажный Восток».

Также на заседании были затронуты вопросы транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства. В области работают три автовокзала, десять автостанций и 12 пунктов обслуживания пассажиров. Однако в районных центрах Курчумского, Катон-Карагайского, Глубоковского и Кокпектинского районов их нет. Для решения проблемного вопроса Даниал Ахметов поручил выделить по там одному зданию, строящемуся по офтейк-контрактам, под здание автостанции.

Что касается уборочной кампании, урожайность озимых культур выше прошлогоднего уровня, также складывается оптимистичный прогноз по масличным культурам. Однако темпы уборочных работ в нескольких районах ниже уровня прошлогодних. Даниал Ахметов поручил разобраться в этом вопросе.

Александра Исаева

Фото Ануара Тюлюбаева